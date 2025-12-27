「超可愛い姉妹」内山信二、娘たちの顔出しショット公開「今年もビビる2人」「親が頑張るクリスマス会」
タレントの内山信二さんの妻・琴さんは12月26日、家族用のInstagramを更新。家族で過ごしたクリスマスの様子を公開し、注目を集めています。
【写真】内山信二、娘たちとの仲良しショット
この投稿にファンからは、「内山君サンタさん似合ってますね」「超可愛い姉妹」との声が寄せられたほか、「おおっ いいサンタクロースだな」とお笑いコンビ・ホンジャマカの石塚英彦さんからのコメントも見られました。
(文:勝野 里砂)
娘たちのためにサンタの任務を遂行同アカウントは「merry Christmas #パパサンタ #今年もビビる2人 #親が頑張るクリスマス会」とつづり、9枚の写真を掲載しました。1、2枚目には、サンタクロースの衣装を着て娘たちを抱き上げる内山さんが写っています。また、8、9枚目にはサンタに扮（ふん）した内山さんを見て、大泣きする次女の姿も。
1年前のクリスマスにはおそろいコーデを披露2024年12月24日の投稿では、娘たちがサンタやトナカイのイラストが描かれた服を着て笑っている場面や、おそろいのワンピースを着用し同じ動きをする瞬間が公開されており、姉妹の仲の良さがうかがえます。今後も家族で仲良く、四季折々のイベントを満喫してほしいですね。
