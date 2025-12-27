2025年に日本国内で放送・配信されたドラマで、評価するべき俳優はだれか。ドラマ偏愛コラムニストの吉田潮さんが作成した「2025年俳優ランキング」を紹介する。第1回は男性部門ベスト5――。（第1回／全3回）

■思わず引き込まれた中村倫也の数十秒

今年もやります、超主観＆偏向的「ベスト俳優ランキング2025」。ドラマは地上波から有料配信系へ、役者の主戦場が完全に移行しはじめている。個人的には2025年は「NHK、WOWOW、Netflix」のスリートップが豊作だった印象も。今回はベスト10ではなく、さくっと凝縮版ベスト5でお届け。早速5位から発表しよう。

5位 中村倫也 31点

高学歴かつ軽妙洒脱な異能力者が見せた途方もない悲しみ

そもそも技量が高い中村倫也は、傲慢で居丈高な人間から人畜無害の癒し系まで難なくそつなく演じることができる。『DOPE麻薬取締部特捜課』（TBS）では異能力者の捜査官という役どころだったが、課されたタスクは大きかった。東大法学部卒、元警視庁のSAT所属、現在は厚労省麻薬取締部の捜査官。文武両道エリートであり、超視力をもつ異能力者であり、薬物使用の噂がある要注意人物でもあり。

このドラマ自体は、近未来・異能力・薬物犯罪・公権力の不正に異能力者による征服など、要素がてんこもりで正直疲れる作品だが、倫也の軽妙洒脱に仕上げた人物像と喜怒哀楽劇場は見ものだった。腕の立つ役者がひとりいれば、視聴を継続させるんだなと改めて感心。

特にすごかったのは、妻（入山法子）とお腹の中の子を殺されたときの場面。信じがたい光景を目の当たりにしたときの、驚愕と悲しみと絶望にはひきこまれた。数十秒のシーンだったが、「ああ、これは中村倫也にしかできない繊細な感情描写だったなぁ」と思ったもの。飄々と軽やかに見せておきながら、実は抑えきれない悲憤が原動力になっている男の、「感情による体温の乱高下」を全10話で魅せ切ったので、高得点につながった。

■真逆の父親像を体現した演技力

4位 ディーン・フジオカ 42点

怜悧な官僚父＆守る方策を誤った父の説得力

おディン様、今年はバツイチになられたそうが、話題作の出演が続き、豊作の年でもあった。まずは、なんといっても厚労省の官僚で育休中の父を演じた『対岸の家事』（TBS）だ。専業主婦のヒロイン（多部未華子）と公園で出会い、初めは説教＆押し付けモードのいけすかない男だった。

第37回 東京国際映画祭 ディーン・フジオカ（写真＝Dick Thomas Johnson／CC-BY-2.0／Wikimedia Commons）

いや、いけすかないというか、融通がきかない四角四面なキャラクター。理路整然と説く「専業主婦のリスク」「共働きの必要性」には説得力があって、性格が悪いのではなく合理主義なだけとわかるし、この役でコメディリリーフとしての任務を果たした気もする。

劇中、妻の不倫疑惑や育児疲れでポンコツになりかけた姿には人間味があったし、母親に教育虐待を受けていた背景も見えてくると、一気に愛おしいキャラへ。多部未華子＆江口のりことのトリオも波長が合っていた。眉目秀麗な佇まいだけで終わることなく、演技の幅をもりもりと拡張してきた感がある。

さらに『ちょっとだけエスパー』（テレ朝）では、家族を守るために過ちを犯して服役した父親役。選択肢を誤ったあさはかさ、妻も子も失った喪失感、過去を封印しようにも未練は捨てきれず、「後悔と自責の念」しかない男だ。それでも花を咲かせるエスパーとして軽妙に振る舞う姿は、孤独と寂しさの裏返しともとれた。

今年のおディン様は、家族を愛するがゆえに「深謀遠慮が過剰な父親」と「深謀遠慮が足りなかった父親」と、根っこは同じでも真逆のパターンの父親を体現。どちらも話題作で重要な役どころをまっとうしたことを高評価したい。

■6位は「クズ夫役グランプリ優勝」

さて、3位の前に次点（6位〜8位）の役者陣にもちょっとだけ触れておく。6位は出演作品多数、今年はモラハラにDVに無気力、問題のある夫役が多かった竹財輝之助。笑顔に悪意を宿らせたらNo.1、クズ夫役グランプリ優勝だ。

7位の安田顕は、怪演・奇演が凄まじかった。地上波はTBS以外全局作品に出演（TBSではシナモンと料理しとった）、WOWOWでも迫真の主演作をこなした。正直、ヤスケンだけは点数をやや下方修正したことも吐露しておく。そうでないと毎年ベスト俳優になっちゃうから。そろそろ殿堂に放り込んでおくかな。

■来年以降に期待大の8〜10位

8位は4人の俳優が同点に。

小久保寿人は1話ゲストの病人役で本気で心配になるくらい病人だったし、悪意や狂気を放つ役では場面に迫力をもたらす名手だ。

中島歩は清くも潔くも正しくもない役で異彩を放った。特に『愛の、がっこう。』（フジ）ではヒロインの見合い相手を演じて、視聴者の失笑と憐憫を呼んだ。

吉岡睦雄はちょっと甲高い怒声が特徴的で、汎用性の高い役者だ。観る者に嫌悪感を催させる名役者のツートップといってもいい。特に『夜の道標』（WOWOW）では唾棄すべき愚父を熱演。今年もおおいにイヤな気持ちにさせてくれたことを評価したい。

最後は井之脇海。今年は主演作『晩餐ブルース』（テレ東）を自然体でこなし、大河『べらぼう』でも主人公の信条を揺るがす重要な役を演じきった。

ここを書き始めるといつも長広舌になっちゃうので、そろそろベスト3に戻る。

■成長痛すら聞こえそうなほどの活躍

3位 水上恒司 42点

特殊能力の持ち腐れが空回りする、その様が超自然体

4位〜2位は実は同点なのだが、「新たな才能の発芽」ということで順番をつけてみた。有村架純と共演した『中学聖日記』（TBS）で鮮烈なデビューを飾ったが、演技力には疑問も残した水上。改名し、多くの作品に出演し、メキメキバリバリと音を立てて成長痛すら聞こえてきそうなほどの活躍を見せた。

画像提供＝HAKU.LLC

執拗かつ怜悧なキャリア警察官を演じた『怪物』（WOWOW）もよかったが、なんといっても『シナントロープ』（テレ東）で演じた主人公・都成が、実にコミカルかつ自然体で目を惹いた。

都成は一瞬見ただけですべて記憶できる特殊能力の持ち主という役どころだが、その宝の持ち腐れ感、うだつの上がらない自意識過剰な様がすごくよかった。

バイト仲間たちからリスペクトされることもなく、意中の女子（山田杏奈）の歯牙にもかけられず、変わり者の後輩（萩原護）から微妙な恋愛指南を受けるも、すべて空回り。第6話では勝手に失恋したと思い込み、公園でいじけているところを近所の子供になぐさめられる。生意気な子どもとのやりとりが実にいきいきしていて楽しそうで、都成の精神的な稚拙さをうまく表現しているなぁと感心した。

端整な顔立ちはほっとくと二枚目枠に入れられがちだが、コメディ筋肉をさらに発展させるためにも、脇でも悪役でも犯罪者でもいいから、さまざまな作品に挑戦してほしいと思った。

■最低のモラハラ夫が超印象的

2位 「海老原勝男」もとい竹内涼真 42点

後悔と反省と変化と成長を魅せた熱演

若さと爽やかさに秀でた印象しかなかったのだが、この海老原勝男という役で豊かな技量を持っていることを立証。10月期ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS）の話だ。主人公の海老原勝男は「男女はこうあるべき」という前近代的な思想の持ち主、通称「化石男」。学生時代から付き合ってきた、理想の彼女・鮎美（夏帆）にプロポーズして断られるところから「大変身」が始まる。

勝男は自分で料理しないくせに、顆粒だしや麺つゆを使うことを邪道とし、手の込んだ料理しか認めない。レンチンで温めることすら味が落ちると言う、マジで面倒臭い男だ。相手の本当の好みや気持ちを理解しようともせず、決めつけと思い込みで否定しまくる。

写真＝iStock.com／Promo_Link ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Promo_Link

勝男は「気づき」と「発見」を経て、いかに自分があさはかで傲慢だったかを知る。その「脳内での価値観の雪崩っぷり」が見事で、ボロボロと泣き、死ぬほど後悔し、己を恥じ入る姿を食い入るように観てしまった。本来ならブーイング必至の役だが、そうならなかったのは涼真の功績も大きい。

急遽の代演だったと聞くが、これ以上ない適役ではないか。ちょいダサいキャラクターデザインがしっくりハマったし、失恋を機に視野が広がっていく成長っぷりが頼もしくもあり。勝男を引きずったままでいたのだが、『10DANCE』（Netflix）でこれまた熱演。今年の涼真は間違いなく飛躍の年だったと思う。

■「べらぼう」の恋川春町を演じた俳優が1位に

1位 岡山天音 53点

世を呪い、皮肉をたれ、諦める「マイペース」が絶品

2023年のベスト俳優でも8位にしたが、今年は特にNHKでの起用で光り輝いた。まず、なんといっても大河『べらぼう』で演じた恋川春町役である。

藩に仕える武士であり、戯作者としての才能も発揮した春町の、根が暗くて皮肉屋で嫉妬深い面をコミカルに見せてくれた。陰陽で言えば、完全に陰のキャラクターなのだが、憎めないキュートな人物に仕上がったのは、天音の醸し出す雰囲気の賜物。最後は武士としての忠義心と戯作者のプライドを貫いて切腹。主人公・蔦屋重三郎（横浜流星）をおおいに悩ませて、悔やませて、楽しませた大役を務めあげた。

画像提供＝株式会社ユマニテ

また、『どうせ死ぬなら、パリで死のう。』（NHK）は、コンビニバイトで食いつなぎながら大学の非常勤講師として働く主人公を演じていた。恋多き女で妊娠中の姉（村川絵梨）から甥っ子（森優理斗）を押し付けられるところから始まる。

肯定感を得られず、ネガティブな思考回路で世を呪って諦めてきた主人公が、甥っ子の世話を機に己の悲観主義を改めて見つめ直す。絵面としても様になっていたし、独特な世界観の作品をどこかポップな印象に転化させることに成功した天音。

■人畜無害の天然素材

で、最も評価したいのは、主演した夜ドラ『ひらやすみ』（NHK）である。

役者を目指して芸能界に入ったものの、生き馬の目を抜く世界の苛烈な競争意識に心を病んだ経験がある主人公・ヒロトを演じた。血縁関係のない仲良しのおばあちゃん（根岸季衣）から譲り受けた平屋に住み、ほっこりのんびり平穏に過ごす日常生活を描いているのだが、天音のもちうる特性が存分に活かされていた気がする。

のんきでお気楽な怠け者に見えるが、それは心が疲れきって空っぽになった経験があるからだ。無理をしない、競ったり比較したりしない、足るを知る生活を送るヒロトの穏やかさを天音が見事に具現化した。

余談だが、疲弊しきって心がパッサパサに乾いていたときに、ちょうど天音が歩道橋の上からの眺めを勧めるシーンを観た。実に沁みた。「そう言えば、ここのところ立ち止まって景色なんか見てなかったなぁ……」と思ったのだ。励ましや慰めや気遣いが逆に疲弊するときがある。そんなときに人畜無害の天然素材・岡山天音は、実に効果的だと改めて痛感したので、高得点に至ったわけだ。

主観的にも程があるが、2025年は意外性のある役者陣に軍配をあげてみた。

