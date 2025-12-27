【東京大賞典】ミッキーファイトは7枠13番へ…暮れの大一番に豪華メンバー集結
12月29日（月）に大井競馬場で行われる、東京大賞典（G1・3歳上・ダ2000m）の枠順は下記の通り。交流G1を連勝中のミッキーファイトは7枠13番へ入った。強烈な3歳馬ナチュラルライズ、ナルカミらも顔を揃え、ダートの祭典に相応しい豪華メンバー。熾烈な先行争いも予想され、ミッキーファイトに展開の利もあるか。注目の発走は15時40分。
【JBCクラシック】ルメール「馬の状態も完璧」ミッキーファイトが3馬身差の完勝3歳馬ナルカミ、ナチュラルライズなど参戦
1枠1番
ナチュラルライズ
牡3・56.0・横山武史
伊藤圭三・美浦
1枠2番
パッションクライ
牡4・57.0・張田昂
高野毅・大井
2枠3番
ナルカミ
牡3・56.0・戸崎圭太
田中博康・美浦
2枠4番
バハルダール
せん6・57.0・藤田凌
藤田輝信・大井
3枠5番
ベルグラシアス
牝3・54.0・町田直希
市村誠・大井
3枠6番
ナンセイホワイト
牡5・57.0・安藤洋一
米田英世・大井
4枠7番
ヒーローコール
牡5・57.0・桑村真明
小久保智・浦和
4枠8番
キングズソード
牡6・57.0・岩田望来
寺島良・栗東
5枠9番
アラジンバローズ
せん8・57.0・下原理
新子雅司・兵庫
5枠10番
ディクテオン
せん7・57.0・矢野貴之
荒山勝徳・大井
6枠11番
シーソーゲーム
牡3・56.0・笹川翼
藤田輝信・大井
6枠12番
ホウオウルーレット
牡6・57.0・岩田康誠
栗田徹・美浦
7枠13番
ミッキーファイト
牡4・57.0・C.ルメール
田中博康・美浦
7枠14番
ナイトオブファイア
牡3・56.0・吉原寛人
渡邉和雄・大井
8枠15番
アウトレンジ
牡5・57.0・松山弘平
大久保龍志・栗東
8枠16番
グランブリッジ
牝6・55.0・川田将雅
新谷功一・栗東