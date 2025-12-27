「さぼてん福袋2026」元日発売、ヒレかつ引換券&クーポン入り全4種を展開
グリーンハウスフーズが展開する「とんかつ新宿さぼてん」は、2026年1月1日から全国の店舗で、全4種類の福袋を数量限定で販売する。いずれもなくなり次第終了となる。
福袋には、店頭で利用できるクーポン券をはじめ、定番人気商品の「特撰やわらかヒレかつ」引換券、ドレッシングやとんかつソース、オリジナルのレトルト食品、キャラクターグッズなどを詰め合わせた。引換券は購入当日から使用できる。
とんかつ新宿さぼてん 提供商品(イメージ)
ラインアップは「お楽しみ福袋」(1,500円)、「カレー福袋」(2,500円)、「かつモン福袋」(3,100円)、「プレミアム福袋」(3,600円)の4種類(すべて税込)。■1,500円「お楽しみ福袋」
・20%OFFクーポン：1枚
・特撰やわらかヒレかつ引換券：1枚
・ひとくちヒレかつ・カニクリームコロッケ・北海道コロッケ引換券：1枚
・富良野産とんかつソース：1本
・ゆずドレッシング：1本
とんかつ新宿さぼてん「お楽しみ福袋」■2,500円「カレー福袋」
・20%OFFクーポン：1枚
・特撰やわらかヒレかつ引換券：1枚
・ひとくちヒレかつ・カニクリームコロッケ・北海道コロッケ引換券：1枚
・さぼてんカレーソース(3袋入り)：1箱
・管理栄養士監修 とんかつ専門店のスパイスカレー：1袋
・SaboRED たっぷりキーマカレー：1袋
とんかつ新宿さぼてん「カレー福袋」■3,100円「かつモン福袋」
・20%OFFクーポン：1枚
・特撰やわらかヒレかつ引換券：1枚
・ひとくちヒレかつ・カニクリームコロッケ・北海道コロッケ引換券：1枚
・サクサクかつモン マスコット：1個
・プリプリエビミン マスコット：1個
・サクサクかつモン オリジナル缶マグネット：3個
とんかつ新宿さぼてん「かつモン福袋」■3,600円「プレミアム福袋」
・20%OFFクーポン：1枚
・特撰やわらかヒレかつ引換券：1枚
・ひとくちヒレかつ・カニクリームコロッケ・北海道コロッケ引換券：1枚
・富良野産とんかつソース：1本
・ゆずドレッシング：1本
・胡麻ドレッシング：1本
・管理栄養士監修 とんかつ専門店のスパイスカレー：1袋
・SaboRED たっぷりキーマカレー：1袋
・国産野菜と三元麦豚 ほっくり美味しい肉じゃが：1袋
・8種具材と信州味噌 三元麦豚のとん汁：1袋
とんかつ新宿さぼてん「プレミアム福袋」
管理栄養士監修 とんかつ専門店のスパイスカレー
SaboREDたっぷりキーマカレー
国産野菜と三元麦豚 ほっくり美味しい肉じゃが
8種具材と信州味噌Ⓡ 三元麦豚のとん汁