「さぼてん福袋2026」元日発売、ヒレかつ引換券&クーポン入り全4種を展開

グリーンハウスフーズが展開する「とんかつ新宿さぼてん」は、2026年1月1日から全国の店舗で、全4種類の福袋を数量限定で販売する。いずれもなくなり次第終了となる。

福袋には、店頭で利用できるクーポン券をはじめ、定番人気商品の「特撰やわらかヒレかつ」引換券、ドレッシングやとんかつソース、オリジナルのレトルト食品、キャラクターグッズなどを詰め合わせた。引換券は購入当日から使用できる。

とんかつ新宿さぼてん 提供商品(イメージ)

ラインアップは「お楽しみ福袋」(1,500円)、「カレー福袋」(2,500円)、「かつモン福袋」(3,100円)、「プレミアム福袋」(3,600円)の4種類(すべて税込)。

■1,500円「お楽しみ福袋」

・20%OFFクーポン：1枚

・特撰やわらかヒレかつ引換券：1枚

・ひとくちヒレかつ・カニクリームコロッケ・北海道コロッケ引換券：1枚

・富良野産とんかつソース：1本

・ゆずドレッシング：1本

とんかつ新宿さぼてん「お楽しみ福袋」

■2,500円「カレー福袋」

・20%OFFクーポン：1枚

・特撰やわらかヒレかつ引換券：1枚

・ひとくちヒレかつ・カニクリームコロッケ・北海道コロッケ引換券：1枚

・さぼてんカレーソース(3袋入り)：1箱

・管理栄養士監修 とんかつ専門店のスパイスカレー：1袋

・SaboRED たっぷりキーマカレー：1袋

とんかつ新宿さぼてん「カレー福袋」

■3,100円「かつモン福袋」

・20%OFFクーポン：1枚

・特撰やわらかヒレかつ引換券：1枚

・ひとくちヒレかつ・カニクリームコロッケ・北海道コロッケ引換券：1枚

・サクサクかつモン マスコット：1個

・プリプリエビミン マスコット：1個

・サクサクかつモン オリジナル缶マグネット：3個

とんかつ新宿さぼてん「かつモン福袋」

■3,600円「プレミアム福袋」

・20%OFFクーポン：1枚

・特撰やわらかヒレかつ引換券：1枚

・ひとくちヒレかつ・カニクリームコロッケ・北海道コロッケ引換券：1枚

・富良野産とんかつソース：1本

・ゆずドレッシング：1本

・胡麻ドレッシング：1本

・管理栄養士監修 とんかつ専門店のスパイスカレー：1袋

・SaboRED たっぷりキーマカレー：1袋

・国産野菜と三元麦豚 ほっくり美味しい肉じゃが：1袋

・8種具材と信州味噌 三元麦豚のとん汁：1袋

とんかつ新宿さぼてん「プレミアム福袋」

管理栄養士監修 とんかつ専門店のスパイスカレー

SaboREDたっぷりキーマカレー

国産野菜と三元麦豚 ほっくり美味しい肉じゃが

8種具材と信州味噌Ⓡ 三元麦豚のとん汁