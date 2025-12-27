“きのこ雲ランプ”で批判殺到も『紅白』に出場するaespaのメンバー、「目のやり場に困る」サンタに変身【PHOTO】

『NHK紅白歌合戦』に出場するガールズグループaespaのニンニンが、“大胆なサンタ”に変身し話題を集めている。

【写真】ほぼ下着…ニンニン、胸元ぱっくり

ニンニンは12月25日、自身のインスタグラムに「Merry Christmas」というコメントとともに、ハートやツリーの絵文字を添え、複数の写真を投稿した。

公開された写真でニンニンは、クリスマスに合わせてサンタ帽をかぶっている。季節感のあるアイテムだが、視線を奪ったのはホワイトのスリーブレスドレスだ。

肩やウエスト、さらに際どい部分までを大胆に見せる“切り込み”が施されており、妖艶な印象を与えている。

写真を見たファンは「目がハートになっちゃう」「結婚してください」「ツリーより輝いて見えます」といった称賛のコメントを寄せた。

（写真＝ニンニンInstagram）

一方、aespaは『NHK紅白歌合戦』への初出場が決まったが、オンラインによる反対署名が14万件を超えるなど、日本国内で波紋が広がっている。

過去にニンニンが“きのこ雲”を想起させるランプの画像をSNSに投稿していたことが、改めて問題視されたためだ。

それでもNHK側は定例会見で「出場予定に変更はない」との立場を示している。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgという抜群のスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。