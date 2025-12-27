¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¤³¤À¤ï¤ë¡ÖÉáÃÊ¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤Ï¡© ¡ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡É¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë»Å³Ý¤±
¡¡¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÉ×¤Çºî²È¤Î¾®ÀôÈ¬±À¤µ¤ó¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¡£Éð»Î¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£»ä¤¿¤Á¤ËÅö»þ¤Î¾¾¹¾»Ô¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¡¢¡ÈÅö»þ¤Î¾¾¹¾»Ô¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï½Ð±ÀÊÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¸½ÂåÅª¤ÊÃý¤êÊý¤âÆÃÄ§Åª¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Èº£É÷¡É¤â³À´Ö¸«¤¨¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ËÜºî¤ÎÀ©ºîÅý³ç¤òÌ³¤á¤ë¶¶ÄÞÔ¢¿Ã»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡±Æ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿Ä«¥É¥é
¡ÈÅö»þ¤Î¾¾¹¾»Ô¡É¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÅö»þ¤Î¾¾¹¾¤Ë¤Ï¶áÂå²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¡¢Èþ¤·¤¤Ä®ÊÂ¤ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÌÜÀþ¤È¡¢¶áÂå²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¾¹¾¤Î¾ð½ï¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤ÎÌÜÀþ¡£¡È¥ê¥¢¥ë¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¤¾¾¹¾¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤³¤Î2¿Í¤ÎÌÜÀþ¤òÄÌ¤·¤¿Èþ¤·¤¤¾¾¹¾¤òÉÁ¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¡Öº£²ó¡¢¸÷¤ä¥ì¥ó¥º¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁªÄê¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄ«¥É¥é¤ÏÁ´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¡¢¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸«¤»¡¢Ìò¼Ô¤âåºÎï¤Ë±Ç¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡È±Æ¡É¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢±Æ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âËÜºî¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡È¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤²¿¤«¡É¤¬ËÜºî¤Î³Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬º¨¤á¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢±Æ¤Îºî¤êÊý¤È¤·¤Æ¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¿¿¤Ã°Å¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÀ¤ë¤µ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¹õ¿§¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±é½Ð¡¢¾ÈÌÀ¡¢¥«¥é¥ê¥¹¥È¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±Æ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ËÈþ¤·¤µ¤äÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢¡¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿
¡¡¾ÈÌÀ¤ò°·¤¦¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¶õµ¤´¶¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¡Ø¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð´é¤òÌÀ¤ë¤¯±Ç¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Ç¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Ë¸÷¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥í¥¦¥½¥¯¤äÍ¼Æü¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê¸÷¸»¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤äÉ÷·Ê¤ò¾È¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¤â¤±¤Ã¤³¤¦¿æ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¤Ç¤³¤ì¤À¤±Ê²¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾ÈÌÀ°Ê³°¤Îµ¡ºà¤Î³è¤«¤·Êý¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖÄ«Êý¤ÎðË¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ê¤É¡¢¾¾¹¾¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤µ¤ó¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¼ÂºÝ¤ËÍèÆü¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¸ÁÛ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î¥Ï¡¼¥ó¤µ¤ó¤Î¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤È¡Ö¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤ÏÊÌÊª
¡¡¾ÈÌÀ¤ä¥¹¥â¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãý¤êÊý¤Ï¸½ÂåÅª¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÏÊÌÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ê¥¢¥ë¤òµá¤á¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µÍÜÈÖÁÈ¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ÏÊ¸¸¥¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¿äÂ¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤â¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤ä½êºî¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾ÈÌÀ¤ä¥¹¥â¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãý¤êÊý¤Ï¸½ÂåÅª¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÏÊÌÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ê¥¢¥ë¤òµá¤á¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µÍÜÈÖÁÈ¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ÏÊ¸¸¥¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¿äÂ¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤â¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤ä½êºî¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£