押すだけでシャリが！3COINS「寿司パーティ爆速化アイテム」が最強すぎ。330円で年末年始に大活躍
年末年始は、子どもも大人も集まってにぎやかな時間が増えますよね。そんなホームパーティで活躍するのが、3COINSの「しゃりメーカー」。ご飯を入れて押すだけで子どもでもきれいなシャリが作れるから、準備も片付けもラクラク。みんなで作って、食べて、笑顔になれるアイテムです。
◆子どもも大人も簡単にシャリが作れる！
3COINSの「しゃりメーカー」330円（税込）は、難易度の高いシャリが誰でも簡単に作れるアイテム。寿司ネタと酢飯を準備すれば簡単にお寿司パーティができちゃいます。型に酢飯を詰めて形成するようなものを使用したこともありますが、実際に使用してみてこちらのアイテムが圧倒的に使いやすかったので、紹介していきます。
しゃりメーカーはスプーンくらいのサイズ感で、トングのような形状になっています。片手で簡単に形成できるため、しゃもじを使って型に酢飯を詰めるような面倒な作業が必要ないのが嬉しいポイントです。
ご飯が当たる裏面には凹凸があり、容器にご飯がくっついてしまうのを防ぐことができるんです。
◆洗うのも簡単！
この形状だと洗うのは大変なのかと思っていたのですが、取っ手部分の矢印を上方向に押し込むことで上部と下部を外すことができて、洗うときに手間を感じないのもポイント。
ワンアクションで簡単に外すことができました。便利な商品でもどうしても“手入れのしづらさ”を感じると使用頻度が落ちてしまうので、このあたりの工夫も嬉しいですね。
◆自宅で手軽にお寿司パーティができちゃう
筆者の息子は小さいころからお寿司を握るのが大好き。自宅で酢飯を作ってお寿司を握ってくれることが多いのですが、1からシャリを形成するとなると時間がかかるだけでなく、シャリがボロボロになってしまうので、片付けも大変に感じていました。今回は3COINSの「しゃりメーカー」を使用して、自宅でお寿司パーティを楽しんでみようと思います。
まずは、ご飯がくっつきにくくするために一度水につけてから使用します。しゃりメーカーを直接寿司桶に入れてシャリを詰めるので、手が汚れることなく小さな子どもでも均一に作ることができますね。
シャリを詰めたら手のひらの上でギュっと形を整えることでシャリが崩れる心配なくきれいに作ることができました。
お皿の上で取っ手を押すと、形の良いシャリが簡単に完成しました。先にシャリだけを大量に作っておけば、好みのネタを乗せるだけですぐにお寿司ができるので手軽に好みのお寿司を作れますよ！
◆最後に好みの寿司ネタをのせるだけ
最後に好みの寿司ネタをのせれば、簡単に握り寿司が完成！ 息子はお寿司屋さん気分で、ネタを乗せたあとにぎゅっと握ってくれました。
好みのネタと酢飯さえあれば、自宅で楽しくお寿司屋さん気分を味わえますね。酢飯を作るのが大変な人は、お寿司屋さんで酢飯やネタだけで販売されているものを使用しても良いと思います。子どもが握ってくれたお寿司は格別！ 家族や友人と一緒に普段とはちょっと違ったホームパーティを楽しんでみるのもおすすめです。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
◆子どもも大人も簡単にシャリが作れる！
3COINSの「しゃりメーカー」330円（税込）は、難易度の高いシャリが誰でも簡単に作れるアイテム。寿司ネタと酢飯を準備すれば簡単にお寿司パーティができちゃいます。型に酢飯を詰めて形成するようなものを使用したこともありますが、実際に使用してみてこちらのアイテムが圧倒的に使いやすかったので、紹介していきます。
ご飯が当たる裏面には凹凸があり、容器にご飯がくっついてしまうのを防ぐことができるんです。
◆洗うのも簡単！
この形状だと洗うのは大変なのかと思っていたのですが、取っ手部分の矢印を上方向に押し込むことで上部と下部を外すことができて、洗うときに手間を感じないのもポイント。
ワンアクションで簡単に外すことができました。便利な商品でもどうしても“手入れのしづらさ”を感じると使用頻度が落ちてしまうので、このあたりの工夫も嬉しいですね。
◆自宅で手軽にお寿司パーティができちゃう
筆者の息子は小さいころからお寿司を握るのが大好き。自宅で酢飯を作ってお寿司を握ってくれることが多いのですが、1からシャリを形成するとなると時間がかかるだけでなく、シャリがボロボロになってしまうので、片付けも大変に感じていました。今回は3COINSの「しゃりメーカー」を使用して、自宅でお寿司パーティを楽しんでみようと思います。
まずは、ご飯がくっつきにくくするために一度水につけてから使用します。しゃりメーカーを直接寿司桶に入れてシャリを詰めるので、手が汚れることなく小さな子どもでも均一に作ることができますね。
シャリを詰めたら手のひらの上でギュっと形を整えることでシャリが崩れる心配なくきれいに作ることができました。
お皿の上で取っ手を押すと、形の良いシャリが簡単に完成しました。先にシャリだけを大量に作っておけば、好みのネタを乗せるだけですぐにお寿司ができるので手軽に好みのお寿司を作れますよ！
◆最後に好みの寿司ネタをのせるだけ
最後に好みの寿司ネタをのせれば、簡単に握り寿司が完成！ 息子はお寿司屋さん気分で、ネタを乗せたあとにぎゅっと握ってくれました。
好みのネタと酢飯さえあれば、自宅で楽しくお寿司屋さん気分を味わえますね。酢飯を作るのが大変な人は、お寿司屋さんで酢飯やネタだけで販売されているものを使用しても良いと思います。子どもが握ってくれたお寿司は格別！ 家族や友人と一緒に普段とはちょっと違ったホームパーティを楽しんでみるのもおすすめです。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama