今年最後の土曜日の27日(土)は、北海道と東北は日本海側を中心にさらに積雪が増え、大雪の恐れ。猛吹雪にも警戒が必要です。気温は全国的に平年を下回り、真冬並みの寒さになりそうです。

北日本は大雪でふぶく所も

今日27日(土)の日本付近は冬型の気圧配置が続いています。



北海道と東北は、日本海側を中心に断続的に雪が降り、大雪になる所もあるでしょう。風も強く、猛吹雪になる恐れも。交通への影響もありそうです。連休初日という方も多くいらっしゃるでしょう。帰省などされる方は気象情報や交通情報など最新の情報をご確認ください。日差しの届く道東などでも、強い風にご注意ください。





北陸も雪雲や雨雲が流れ込みやすいでしょう。局地的にカミナリが鳴り、降り方が強まることもありそうです。また、湿った雪となり、電信や木々への着雪で、停電や倒木の恐れがあります。積雪が多くなっている地域では、雪崩にも注意が必要です。関東甲信と東海は広く晴れて、強い風が収まるでしょう。空気の乾燥は続きますので、火の元には十分お気をつけください。夜は標高の高い所では、雪が降ることがあるでしょう。雪道を運転される際は、路面の凍結やスリップなどご注意ください。近畿と中国地方は、太平洋側を中心に日差しが届きますが、山陰や近畿北部では雪や雨の降る所がありそうです。きのう大雪になった鳥取県や兵庫県の山沿いでは雪崩にお気をつけください。四国は晴れ間はありますが、山沿いの一部では、日本海から雪雲が流れ込むことがあるでしょう。九州は穏やかに晴れて、大掃除や年末の買い物に最適です。沖縄は雲が多く、所々でにわか雨があるでしょう。

全国的に寒さ続く

27日(土)の日本列島は、この時期としては強い寒気にすっぽり覆われています。



今朝は冷え込みが強まり、今季一番低い最低気温となった所もありました。

金沢や名古屋、高知などで0℃を下回り、今季はじめて冬日(日最低気温が0℃未満)となりました。

東京都心も1・7℃と今季2番目に低い最低気温で寒い朝でした。



27日(土)の最高気温は、全国的に平年より低い見込みです。

特に北海道は、昨日より大幅に下がるでしょう。札幌ではマイナス4℃の予想で、今季一番低くなるかもしれません。冷たい風が強く吹き、体感温度は極寒でしょう。寒さ対策を万全にしてください。

東北から関東、東海も気温の上がり方は鈍く、真冬並みの寒さが続きます。暖かくしてお過ごしください。

近畿から九州も寒さは続きますが、昨日よりやや高いでしょう。風が弱い分、日差しの下では少しホッとできそうです。

沖縄は19℃と、この時期としては低くなりそうです。



各地とも寒い一日になりそうです。2026年を元気に迎えられますよう、体調管理に気をつけてお過ごしください。