¤ª¤ß¤¯¤¸Âç²òË¶②¡Ö¶§¡×¤Ï¿ÀÍÍ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ª°ú¤Ä¾¤·¤ÏNG¡©°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Àµ¤·¤¤ºîË¡
À®ìþÂç³ØÊ¸³ØÉô¤ÎÊ¿ÌîÂ¿·Ã¶µ¼ø¤Ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î¿¿¼Â¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤ª¤ß¤¯¤¸¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ä¸µÆü¤«¤é¿Í¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¡°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î¿¿¼Â
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¼¡¤Ë¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ã¤³¤Îµ»ö¤ÏÏ¢ºÜ¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤¹¡£Âè1ÃÆ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
¤ª¤ß¤¯¤¸Âç²òË¶① ¾·³¤â¤¯¤¸¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡ª Îò»Ë¤âÆ°¤«¤¹¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÎÏ¤È¡¢ÏÂ²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿¿¼Â
〝¹àÌÜÊÌ±¿Àª〟Á´Éô¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤ì¡¢°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹
――Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎºîË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢µÈ¶§¤Î½çÈÖ¡£¡ÖµÈ¡×¤È¡ÖÃæµÈ¡×¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬¾å¡©¤È¤«¡¢¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À®ìþÂç³ØÊ¸³ØÉô Ê¿ÌîÂ¿·Ã¶µ¼ø¡§°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
――¤¨¤¨¤Ã¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©
Ê¿Ìî¡§¤Ï¤¤¡£¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡ÖÂçµÈ¡¢µÈ¡¢ÃæµÈ¡¢¾®µÈ¡¢ËöµÈ¡×¤Î½ç¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÀäÂÐ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¤«¡¢µþÅÔÉÜ¤ÎÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¤ä¾ëÆîµÜ¤Î¡ÖÂçÂçµÈ¡×¤äÊ¼¸Ë¸©¤ÎÀ¾µÜ¿À¼Ò¤Î¡ÖÂçÊ¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÂçµÈ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤Ç¤Ï¡¢µÈ¶§¤Î²¼¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂÔ¤Á¿Í¡×¤ä¡Ö¼º¤»Êª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜÊÌ¤Î±¿Àª¡£¤¢¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ªÀµ·î¤Ë°ú¤¤¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¼«Ê¬¤Î±¿Àª¤Ï¤³¤¦¤À¡×¤ÈÁ´Éô¤Î¹àÌÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
Ê¿Ìî¡§¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
――°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©
Ê¿Ìî¡§¤Ï¤¤¡£¤¢¤Î¹àÌÜ¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤É¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ç°ú¤¤¤Æ¤âÅú¤¨¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á´Éô¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Ç¯¤Î±¿Àª¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
――¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡£
Ê¿Ìî¡§¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¯Á°¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤«¡Ö½¢¿¦³èÆ°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î´ê¤¤¤äÇº¤ß¤ò°ì¤Ä¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ú¤¤¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÏÂ²Î¤ä´Á»í¡¢Á´ÂÎ±¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î´ê¤¤»ö¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹àÌÜ¡Ê·ò¹¯¤Ê¤é¡ÖÉÂµ¤¡×¡¢½¢¿¦¤Ê¤é¡Ö´êË¾¡×¤Ê¤É¡Ë¤òÆÉ¤à¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¸Ä¿Í¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
――ÌÜ¤«¤éÎÚ¤Ç¤¹¡£ÍßÄ¥¤Ã¤ÆÁ´ÉôÆÉ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿Ìî¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿ÀÍÍ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ì¤Ä¤ÎÌä¤¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬ËÜÍè¤ÎºîË¡¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶§¡×¤Ï²ü¤á¡£¡Ö°ú¤Ä¾¤·¡×¤Ï¿ÀÍÍ¤Ë¼ºÎé¡©
――¤â¤·¡Ö¶§¡×¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¿Ìî¡§¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¶§¡×¤Ï¸½¾õ¤Ø¤Î²ü¤á¤äÃí°Õ´µ¯¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð°¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÊ©¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
――¤Õ¤à¤Õ¤à¡£
Ê¿Ìî¡§Îã¤¨¤ÐÀõÁð»û¤Î¡Ö¶§¡×¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î´Á»í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ðâ¤ØæÏ¢Å·¡Ê²ÐÈ¯¤·¤Æ¤Þ¤µ¤ËÅ·¤ËÏ¢¤Ê¤ë¤Ù¤·¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¶ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÍßË¾¤äÅÜ¤ê¤Î±ê¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÁ¥¤¬¤Ê¤¯ÅÏ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤¯¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌäÂê¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤ÆÆÉ¤ß²ò¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
――¤Ä¤¤¡¢·ë²Ì¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤â¤¦°ìÅÙ°ú¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
Ê¿Ìî¡§¤½¤ì¤Ï¿ÀÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿´¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ°ú¤¤¤¿¡¢ºÇ½é¤Î·ë²Ì¤òÂçÀÚ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
――¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¤ä¤Ï¤ê1Ç¯´Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¿Ìî¡§ÆÃ¤Ë·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÀµ·î¤Ë1Ç¯¤Î»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ°ú¤¯¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤«Çº¤ó¤À¤ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ°ú¤¤¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¿ÀÊ©¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
――°ú¤¤¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ï¡¢¶Æâ¤Ë·ë¤Ö¤Ù¤¤«¡¢»ý¤Áµ¢¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤³¤ì¤âÇº¤ß¤Þ¤¹¡£
Ê¿Ìî¡§¤³¤ì¤â·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤¤¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬²¿¤ò´¶¤¸¡¢¤É¤¦²ò¼á¤·¤¿¤«¤ò¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸Ä¡¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤ÆµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¸å¤«¤é¸«ÊÖ¤·¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
µÈ¶§¤Î¤Ê¤¤¤ª¤ß¤¯¤¸¤â¡£Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸½Âå¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸
――ºÇ¶á¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿Ìî¡§µÈ¶§¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤ª¤ß¤¯¤¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î·¹¸þ¤Ç¤¹¤Í¡£·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
――Îã¤¨¤Ð¤É¤ó¤Ê¤ª¤ß¤¯¤¸¤¬¡©
Ê¿Ìî¡§ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¡ÖÂç¸æ¿´¡×¤ÏÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î¸æÀ½¤È¾¼·û¹ÄÂÀ¹¡¤Î¸æ²Î¤Ë¤è¤ë¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¡¦¹â±ß»û¤Îµ¤¾Ý¿À¼Ò¤Ë¤Ï¡¢±¿Àª¤ò¡ÖÀ²¤ì¡×¤ä¡ÖÀã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Å·µ¤¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¾È¾È¤ß¤¯¤¸¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤È¤¤ïÂæ¤Î¡ÖÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¡×¤äºë¶Ì¸©¤ÎÉðÂ¢ÌîºÁÎáÏÂ¿À¼Ò¤Î¡ÖÀéÇ¯ÏÂ²Î¤ß¤¯¤¸¡×¤âµÈ¶§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¡×¤ÏµÝ¤Î¸¹¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿Ã»ºý¤«¤é1Ëç¤ò°ú¤¤¤Æ¿À¤µ¤Þ¤È¸æ±ï·ë¤Ó¤Ç¤¤ë¡¢¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ê¤ëÏÂ²Î¤ß¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£¡ÖÀéÇ¯ÏÂ²Î¤ß¤¯¤¸¡×¤Ï¡¢¡ØËüÍÕ½¸¡Ù¤«¤é¸½ÂåÃ»²Î¤Þ¤Ç¡¢1000Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÏÂ²Î¤ò¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎËÓ·î¥à¥ó¥¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÀ®ìþÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¤È¤È¤â¤ËÀ©ºî¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£
――¤ª¤ß¤¯¤¸¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿Ìî¡§¤Ï¤¤¡£Â¾¤Ë¤â¡¢Æ°Êª¤ÎÃÖ¤Êª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¡¢Êý¸À¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤´ÅöÃÏ¤ß¤¯¤¸¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤¬¹â¤¯¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÀ¤³¦¤âÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÅµ¤Ë¿Æ¤·¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿Ìî¡§¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±¿»î¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÀÍÍ¤äÊ©ÍÍ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¤¹¡£°ú¤¯Á°¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î´ê¤¤¤äÇº¤ß¤ò°ì¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¿´¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¡¢°ú¤¤¤¿¸å¤ÏµÈ¶§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÏÂ²Î¤ä´Á»í¡¢²òÀâ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¡¢º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶Á¤¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò¿ÍÀ¸¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――ËÜÆü¤Ï¡¢ÂçÊÑ¶½Ì£¿¼¤¤¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À®ìþÂç³Ø Ê¿ÌîÂ¿·Ã¶µ¼ø
¡ã¼ç¤ÊÃø½ñ¡ä
¡Ø¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÎò»Ë―¿ÀÊ©¤Î¤ª¹ð¤²¤Ï¤Ê¤¼»í²Î¤Ê¤Î¤«¡ÙµÈÀî¹°Ê¸´Û
¡Ø¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î²Î¡Ù³Þ´Ö½ñ±¡
¡Ø¤¯¤º¤·»ú¤¬¤ï¤«¤ë ¤¢¤Ù¤Î¤»¤¤¤á¤¤²ÎÀê¡ÙÇð½ñË¼
¡ã´Æ½¤¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¼ç¤Ê¤ª¤ß¤¯¤¸¡ä
¤È¤¤ïÂæÅ·ÁÄ¿À¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¡Ë¡ÖÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¡×
ÉðÂ¢ÌîºÁÎáÏÂ¿À¼Ò¡Êºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡Ë¡ÖÀéÇ¯ÏÂ²Î¤ß¤¯¤¸¡×
¡ã´ØÏ¢µ»ö¡ä
¢§¤ª¤ß¤¯¤¸Âç²òË¶① ¾·³¤â¤¯¤¸¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡ª Îò»Ë¤âÆ°¤«¤¹¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÎÏ¤È¡¢ÏÂ²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿¿¼Â
