AOKI全店舗で「来店予約サービス」スタート、待ち時間短縮で最適なサービスを
AOKIは、事前にパソコンやスマートフォンから来店予約することで待ち時間短縮などができる「来店予約サービス」を全国のAOKI店舗にて開始した。現在は、パーソナルオーダースーツとモーニングコートやタキシード、黒留袖といった結婚式や式典での礼装をレンタルできるAOKIレンタルサービス(A・R・S)にて利用できる。
AOKI「来店予約サービス」
AOKIでは、2024年7月より50店舗にてパーソナルオーダースーツとAOKIレンタルサービス(A・R・S)の来店予約サービスを開始。この度、一部SizeMax店舗を除く全国のAOKI店舗で同サービスを展開する。
特に、結婚式や式典での礼装をレンタルできるAOKIレンタルサービス(A・R・S)は、特別な日の装いのため不安に感じる利用客も多く、来店予約サービスにより店舗での案内がスムーズに受けられるという点が支持を集めている。
来店予約サービス利用時には、来店店舗・時間を選択し必要事項を記入。体型情報やサイズ選びでの悩みごとなど、自由記入欄に詳しく記載することで、当日に最適な提案を受けられる。なお、本サービスはウェブサイトのみで受け付けており、電話での来店予約には対応していない。
事前予約で最適な提案を受けられる
