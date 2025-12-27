【ウイニングTube】ホープフルS出走！ショウナンガルフ池添謙一騎手意気込み＆裏話
【配信】ウイニングTube ホープフルS 池添謙一｜https://youtu.be/rOwow3TPdac
関係者の本音・素顔に迫るウイニングTube！
今回はホープフルSにショウナンガルフで挑戦する池添謙一騎手の取材の模様をお届けします！
札幌2歳Sを制したショウナンガルフと池添謙一騎手の注目コンビがG1ホープフルSへ！「来年に向けて大事なレース」と意気込む池添騎手が語る馬の魅力と国本オーナーとの心温まるエピソード。
■第42回ホープフルステークス（GI）枠順
2025年12月27日（土）5回中山7日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ノチェセラーダ（牡2 A.プーシャン） 1-2 アーレムアレス（牡2 菱田裕二）
2-3 ジャスティンビスタ（牡2 北村友一）
2-4 ロブチェン（牡2 松山弘平）
3-5 ノーウェアマン（牡2 木幡巧也）
3-6 バドリナート（牡2 坂井瑠星）
4-7 テーオーアルアイン（牡2 横山武史）
4-8 マテンロウゼロ（牡2 横山典弘）
5-9 メイショウハチコウ（牡2 三浦皇成）
5-10 ウイナーズナイン（牡2 西村淳也）
6-11 フォルテアンジェロ（牡2 T.マーカンド）
6-12 アンドゥーリル（牡2 川田将雅）
7-13 ショウナンガルフ（牡2 池添謙一）
7-14 ジーネキング（牡2 斎藤新）
8-15 アスクエジンバラ（牡2 岩田康誠）
8-16 オルフセン（牡2 岩田望来）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
繁殖牝馬は縦社会！？ オークス馬・ユーバーレーベン 新米ながらボスに君臨【もうひとつの引退馬伝説】
【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」
【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？