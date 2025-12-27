「STUDIO 2」

フォーリーフは、Softearsの有線イヤフォンで、バランスド・アーマチュア(BA)ドライバーを2基搭載した「STUDIO 2」と、4基構成の「STUDIO 4」を12月27日に発売する。どちらも価格はオープンで、市場想定価格はSTUDIO 2が37,500円前後、STUDIO 4が92,000円前後。

STUDIO 2は、モニタリングに特化したプロ向けを謳うイヤフォン。「モニタリングのために生まれた『コマンダー(指揮官)』」だという。

広帯域再生に対応し、音の細部を正確に捉える高い再現性を備えるという。再生周波数帯域は5Hz～40kHz、インピーダンスは86Ω、感度は127dB。

独自の「SoftPiral」テクノロジーを採用する。高音域用、中低音域用の独立した管に加え、超低音専用の物理管を備えた「2+1 音響管」構造により、自然で厚みのある低音を実現した。

付属ケーブルは、14×0.06 AWGの5N OFCワイヤのクロス編み。被膜には医療グレードのPVCを使用し、柔らかく軽量で快適な装着感を実現している。プラグは3.5mmステレオミニ、イヤフォンコネクタは0.78mmの2Pin。

「STUDIO 4」

STUDIO 4は、録音やミキシング、モニタリング用に開発したというプロ用インイヤーモニターイヤフォン。4ドライバー・3ウェイクロスオーバー設計で、広帯域でフラットかつ高解像度なサウンドを実現したという。

再生周波数帯域は5Hz～40kHz、インピーダンスは12Ω、感度は123dB。

シェルは医療用樹脂を使ったもので、従来モデルから最適化され、より薄く、軽量な設計。ノズル部の外径が細くすることで装着感を高めつつ、より幅広い種類のイヤーピースに対応した。

付属ケーブルは伝送安定性に優れたOFCケーブル。プラグは3.5mmステレオミニで、イヤフォンコネクタは0.78mm 2Pin。10μmの極厚プラグにより、接続の安定性・耐久性を確保したとのこと。