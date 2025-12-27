読売新聞が今月に実施した世論調査で、69％が女性天皇を容認したと公表したが、この数字はどう評価すべきだろうか。女性が天皇となることに、国民の大半から合意が得られたという意味なのか。

日常のニュースを知る主な情報元がマスコミ（マスメディア）からSNS（ソーシャルメディア）へと移る中で、「オワコン（終わったコンテンツ）」とも揶揄される新聞が行う世論調査が、どれほど広く国民の声を拾っているか。また、その調査結果を否定したり、補完したりするエビデンス（証拠）は存在するのか……検証する。

【写真を見る】「激ヤセ」が報じられた当時のお姿も…愛子さまの歩みを写真で振り返る

気になる“ネット民”の存在

平成28年、東京都知事に小池百合子氏が就き、令和3年には連合の会長に芳野友子氏が就任。そして今秋、女性初の内閣総理大臣（首相）の椅子に高市早苗氏が座った。国会では選択的夫婦別姓について、物価高対策や年収の壁、国会議員の定数削減など、主要政策と肩を並べる最重要テーマとなり、女性の社会進出は単なる“号令”の段階を脱しつつある。国会では与党がようやく衆院で過半数を回復するも、参院では少数勢力のままという状況下で、69％という数字は、3分の2を十分に上回る数値だ。

女性天皇をめぐる議論の行方は

保守的な読者が多いと言われる読売新聞の世論調査は、9月から10月にかけて郵送方式で行われたもの。また、リベラル層に支持される毎日新聞の5月の世論調査でも女性天皇容認は70％。ほぼ同じ結果となった。このため「女性天皇実現を制度化する道筋が見えてきた」と見る向きがあるのは不思議ではない。

読売新聞が直近の令和4年に実施していた調査では70％だったため、男系男子継承を絶対視する人の中には「後退した」とする意見もあるが、統計学上は「誤差の範囲」とされ、後退との見方は適切ではないようだ。ただ宮内庁OBは「今の若い世代はほとんど新聞を読みません。読んでいても必ずしも信頼はしていないように見えます」と前置きした上で、こう指摘する。

「自社の読者に限定したアンケート調査ではなくても、回答した人はやはり新聞を重視している人たちなのではないでしょうか。国民世論全体が反映されていると考えるのは無理があると思います」

また、宮内庁の中堅幹部はこう話す。

「時代が時代なので、若い職員の考え方には関心を払うようにしています。一概には言えませんが、保守的な部分があるとされている20代半ばから30代半ばの、いわゆるゆとり世代は、新聞を購読しているケースは稀ですがInstagramやX（旧Twitter）といったSNSだけでなく、Yahoo!などのニュースサイトでも情報を得ているようです。ただ20代半ばまでの入庁間もないZ世代はYahoo!すら見ておらず、SNSで流れてくる情報を信頼しているように感じます」

ジェネレーションギャップはいつの時代にもあることだが、女性では40代や50代でもSNSの影響力は今や絶大と言われる。総務省の統計では、スマートフォンの世帯保有割合は90.5％に達し、個人の保有割合も80.5％。インターネットの利用機器はスマホが74.4％で、パソコン（ノート、デスクトップ）の46.8％を大きく上回ってトップとなっており、ネットの用途別ではSNSが81.9％で、検索サービスの79.4％を抑えて最も多い。

そんな中、Instagramを通じて“ネット民”に多大な影響を与えているオンライン署名サイト「change.org」に開設されている《愛子さまを天皇（令和の皇太子）に!!私たちは女性の皇位継承を可能にする皇室典範の改正を求めます。》と題する投稿に対する署名数が、12月1日の愛子さまの誕生日を境に急増、5万人を突破した。ご公務での外遊デビューとなった11月のラオス訪問は愛子さまにとって、成年皇族としてさらに成長を遂げられるための大きな一歩となったが、愛子天皇誕生を期待する人たちにとっても、大きな出来事だったようだ。

令和6年4月に開設された宮内庁の公式Instagramでは、愛子さまに関する投稿が圧倒的な人気を博している。

「若きプリンセスの装いが、写真の“映え”が重視されるインスタでは“バズり”やすいこともあるとは思いますが、『親指姫』などプリンセスは、いつの時代も年齢を問わず女子の憧れです。グリム童話などのプリンセスが『塔の上のラプンツェル』といったディズニー映画で現代版にリニューアルされていることも、愛子さま“推し”に少なからず影響しているのかもしれません。他の皇族方と比較するのは失礼ですが、とにかく愛子さま関連の閲覧需要には驚かされます」（前出の宮内庁中堅幹部）

それだけにラオスご滞在中、頻繁に更新されたインスタ画像は、さらに「いいね」の数を押し上げた。「実際問題として『愛子さまの写真が見たいからインスタを始めた』という声も寄せられています」（同）といい、愛子さまが女性を中心に幅広い世代から支持を集めていることは間違いない。

米報道官「日本の国家元首」

日本の天皇制は、事実上の立憲君主制だ。そのモデルを確立させ、「君臨すれども統治せず」のフレーズでも有名なイギリスで、70年間にわたって君臨し続けたエリザベス二世は「20世紀を代表する女帝」とも呼ばれる。即位は1952年。その治世下で、かつては大英帝国と称された英国初の女性首相にサッチャー氏が就任したのは1979年5月だった。

宮内庁の英語訳が「The Imperial Household Agency」ということもあって、天皇は「King（王）」ではなく「Emperor（皇帝）」だから、日本の皇室は「『世界最古の王室』ではない」と主張するヨーロッパの王国もあるが、天皇家の歴史は実在が裏付けられている継体天皇からでも1500年を超え、1000年の歴史があったエチオピアの王室を凌ぐため、皇室は広く世界で「最古の王室」と認知されている。

戦前・戦中の大日本帝国憲法は第4条で「天皇ハ国ノ元首」と明記したが、現行の日本国憲法は第1条で「天皇は、日本国の象徴」とするものの、元首とは明記していない。しかし、平成5年9月に公布されたカンボジア王国憲法は、日本国憲法の象徴天皇制を参考に「国王は君臨すれども統治せず」を原則とする立憲君主制を採用している。

平成21年11月には、来日した米オバマ大統領が天皇在位中の上皇陛下と面会した際、深々とお辞儀したことについて、帰国後「外国の要人に頭を下げ過ぎ」「歴代大統領で例がない」と批判されたが、国務省のケリー報道官（当時）は記者会見で「日本の国家元首と初めて会う際に敬意を示すことは、大統領にとって自然な振る舞いだ」と述べ、天皇は元首とする認識を示している。

新聞の世論調査の数字は、そのまま“額面通り”には受け止められないことは確かだが、世代を問わず女性天皇は“アリ”とする「風は確実に吹いているのではないでしょうか」（前出の宮内庁OB）。

上皇陛下は法律に規定がなかった生前退位を希望し、光格上皇依頼200年ぶりの上皇が誕生した。悠仁さまか愛子さまかという、安易な二者択一ではない。ただ、21世紀の日本に過去8人いた女性天皇が後桜町天皇以来250年ぶりに誕生するには、機は熟しつつあると感じている国民は決して少なくはないというのが、世論調査の数字にも表れたと見ることはできる。

男系男子の皇位継承を絶対視する神道政治連盟国会議員懇談会に名を連ね、保守を掲げる高市首相だが、平成18年1月27日の衆院予算委員会で「私自身は女性天皇には反対はいたしません」と述べている。読売新聞が11月に行った世論調査で高市内閣の支持率は72％。高市首相は世論調査と銘打たれたこれらの数字を、どう考えるのだろうか。

朝霞保人（あさか・やすひと）

皇室ジャーナリスト。主に紙媒体でロイヤルファミリーの記事などを執筆する。

デイリー新潮編集部