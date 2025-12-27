「終戦80年」だった2025年。出版界でも、多くの関連企画が登場した。そのなかで、10月に復刊した。澤地久枝さんの『新装版 滄海（うみ）よ眠れ ミッドウェー海戦の生と死』全五巻（毎日文庫 以下、『滄海よ眠れ』と略称）は、戦争ノンフィクションの金字塔と称されてきた名作だ。

澤地久枝さん（1930〜）は、『妻たちの二・二六事件』『密約 外務省機密漏洩事件』『火はわが胸中にあり 忘れられた近衛兵士の叛乱・竹橋事件』など、昭和史の重要事件を、綿密な取材と独自の視点で描きつづけてきたノンフィクション作家である。『滄海よ眠れ』『記録 ミッドウェー海戦』で、第34回（1986年）菊池寛賞を受賞している。改めて、復刊された今作の魅力を探りたい。（全2回の第2回）

覆された〈運命の5分間〉

『滄海よ眠れ』の重要な第二点目は、ミッドウェー海戦にまつわる、いくつかの“通説”に踏み込んでいることだという。元週刊新潮記者で、現在60代後半のA氏の話。

「そのなかでも、特に〈運命の5分間〉説を覆したことが話題になりました。〈運命の5分間〉とは、ミッドウェー海戦を語るうえで、必ず登場するキイワードです。要するに、日本側の空母は、攻撃の態勢が整わないうちに被弾し、結局、主力空母4隻を失ってしまった。あと5分早く発進していれば一斉反撃もできて、間違いなく勝利できた――というわけです。これが、戦後も、特に海軍OBたちの間では、“定説”となっていました」

しかし澤地さんは、残された「戦闘詳報」など、関連資料を丹念に読み込み、さらに関係者への取材を重ね、この“定説”がまちがいであることを記している。それは、今回の新装版文庫でいうと、第二巻〈第四章 空母「蒼龍」艦橋〉の部分だ。

〈それにしても、この「戦闘詳報」以外には、時間を追っての経過概要を書きのこした資料はない。個人のメモや日記類をたくさん見せていただいたが、（略）つきあわせをすると、かならず矛盾がみつかる。（略）／作戦全体を統括する記述には行間に「遺憾」という文字がチラチラし、しかも「憤懣」の感情がにじみ出てきそうである。〉

「サンデー毎日」連載中、〈運命の5分間〉説への異議が発せられると、“旧海軍派”から、轟然たる反論が巻き起こり、論争となった。

「この件だけでなく、澤地さんは、知られざる“事実”を明るみにすることで、“歴史の暗部”に踏み込んでいます。たとえば、第三巻〈第十二章 嵐のあと〉では、海戦で日本側に捕らえられた米兵捕虜が〈生きてこの海域を出ることはなかった。〉と記しています。では、彼らはどうなったのか……」

こういった“スクープ”が続々と明かされ、そのたびに新聞の投書欄には、澤地さんを“非難”する声があふれた。しかし澤地さんは、それらの声に、ひとつひとつ真摯に向き合い、“反論”を繰り返した。その過程も、第三巻に細かく記されている。

〈私は「鬼」であった〉――澤地さんの執念

そして、本作の要所、第三点目は、

「単なる戦闘記録ではなく、〈人間〉ドラマに徹底的に踏み込んでいる点です。それまで、こんなに、深い感動を招く戦争ノンフィクションは、ありませんでした」（元週刊新潮記者氏）

そのことは、たとえば第一章〈友永大尉の「真実」〉を読むだけでもわかる（注：単行本・文庫版の章立て構成は、初出連載順ではない）。

「最初はいわゆる戦記物だと思って読みはじめますが、そのうち、友永丈市大尉のプライベート部分に焦点が移り、戦争ノンフィクションというよりは、人間ドキュメントになっていくのです」

“友永雷撃隊”の隊長として戦死した友永丈市は、ミッドウェー海戦の象徴ともいうべき“軍神”である。戦後、映画「太平洋の鷲」（本多猪四郎監督、1953）では三船敏郎が、「ハワイ・ミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐」（松林宗恵監督、1960）では鶴田浩二が友永大尉役（劇中では友成大尉）を演じている。ともに当時の大スターが演じたことからも、いかに人気があった人物か、想像できよう。

「友永大尉は、夫人との間に子どもはいませんでした。ところが、芸者の愛人に子どもを産ませていたのです。澤地さんは、友永大尉がその愛人にあてた手紙を紹介しながら、章の後半で、この三角関係に踏み込んでゆきます」

〈妻帯していながら、芸者遊びをして子供ができたのであれば、ミッドウェー海戦で死んだ男は、妻に対し、子供とその母親に対し、不誠実と無責任さを問われることになるかも知れない〉（第一巻第一章より）

澤地さんは、まず夫人に取材を申し込むが「ふれられたくない」と、断られる。そして、芸者の愛人（取材当時、63歳）に会いに行く。友永大尉の戦死から41年。彼女は「書いてもらったほうが、私はうれしい……」と取材を受け入れる。「おくさんが再婚なさったと聞いたときは、うれしかったですよ」「あの人が、私のそばへ帰ってきたような気がして……」と、語り始める。

「澤地さんは、愛人に対しても、そして夫人や友永大尉についても、ニュートラルに、しかし愛情をもって取材し、2人の女性の戦中・戦後をていねいに描いてゆきます。プライバシー保護とか個人情報とか、その種の言葉を寄せつけない、強固な筆致です。戦争が、市井人の日常を変えてしまう哀しさと、それでも人間はたくましく生きぬく存在であることが、伝わってきます。特に、夫人のその後には、絶大な感動に襲われるでしょう」

通常の作家であれば、この章の話だけで、1冊のノンフィクションに仕立て上げるだろう。しかしこの濃厚なものがたりは、全15章＋エピローグのなかの、たった1章にしかすぎないのだ。

もちろん、アメリカ取材も容易には進まない。なにしろ、家族を戦死に追い込んだ敵国日本の、見知らぬ作家が話を聞かせてくれと、やってきたのだ。

〈ミルウォーキーでの電話で、リチャードソン一家の日本人に対する憎しみとつよい拒絶にじかにふれているS記者は、それでもなお「もう一度」と電話をかけることを求めた私の横で、青ざめてふるえた。／（略）私は「鬼」であった。／（略）「相手には拒絶する権利があるのよ。どうしてもいやなら仕方がない。でも、もう一度だけ、私が会いたいと言っていると伝えて……」／電話が通じる。〉（第五巻〈還らぬ旅人を追って〉より）

パソコンのない時代に、資料整理用のコンピューターを導入。

澤地さんと取材スタッフたちが捜し出し、話を聞いた相手は、膨大な数に及んだ。石村さんの話。

「遺族捜しは手間暇がかかりましたね。たとえばミッドウェー海戦では、沖縄県を本籍地とする戦死者が20人いました。しかし、最初の資料では、全20家族について〈遺族の該当者なし〉と記されていました。これも取材の結果、本土へ移った2家族を除き、18家族がまだ沖縄にいることが判明しました」

澤地さんと石村さんは、真夏に10日間をかけて、離島も含めて沖縄中をかけまわり、その18家族全員に会う。それが、第一巻の大半を占める慟哭の記録、第二章〈いのちが（ぬちどう）宝〉である。

「対面、電話取材、手紙、公的史料や仲間の証言……、考えられる限りの手段を使って“その人”の歴史を調べていきました。忘れられた給油艦の“あけぼの丸”に関しては、とりわけ熱心に取り組まれていましたね」

話をうかがっているうちに、こちらの胸が震えてくる。ケータイもネットも、ましてやファクスすらまだない、一般の通信手段といえば電話と郵便しかなかった時代に、これほどの取材が行われていたのだ。すると石村さんが、意外な話を打ち明けてくれた。

「実は、途中からは、資料整理にコンピューターの導入を決めたんですよ。なぜそんな巨額のお金をかけて……という周囲の懐疑を振り切って」

まだパソコンどころか、ワープロさえ、一般にはなかった時代である。

「澤地先生のご親族に、システムエンジニアのお仕事をされている方がいて、コンピューターの導入を勧め、協力もしてくださったんです。もちろん、いまのパソコンのような一般用ではなく、業務用の本格的なコンピューターです。それまでは、戦死者の情報はカードで整理しており、3000枚以上ありました。もしこれが火事などの事故で失われたらたいへんだというので、アルバイトを1人雇ってコピーをつくっていたほどです。そのデータを、途中からコンピューターに入力して、整理してゆきました」

その結果、誕生した名著が、データ編としてまとめられた、澤地久枝著『記録 ミッドウェー海戦』（1986年、文藝春秋刊→現・ちくま学芸文庫）である。まさに10年がかりの大仕事のひとつの到達点だ。日米全戦死者3418名の氏名、生年、所属階級、家族構成、家族の声、海戦の詳細な経過記録、戦死者のデータ分析など、あらゆる記録が載っている、前代未聞の書物である。

この本の〈ちくま学芸文庫版あとがき〉で、澤地さんは、こう書いている。

〈データをコンピューターで数値化した作業は、人間の物語の微動だにしないつよさの裏づけを示しているのかも知れない。〉

パソコン（初期の名称は「マイコン」だった）すらなかった時代に、コンピューターの重要性に気づき、本格導入していた澤地さんの先見性にも驚かされる。

この作品に、澤地さんが込めた思いは、何だったのだろうか。

〈「戦死」について、しっかりとらえてみたい。ひとりの人間にとって、どんな意味をもつのか。死に奪われた命につながる人びとにとってはどうなのか。（略）／日本だけでなく、敵味方としてたたかった相手社会、人びとにとっての「戦死」はどういうものだったか。／仕事をする心の奥底にこんな疑問をいだいて私は生きてきたと思う。〉（『記録』〜〈ちくま学芸文庫版あとがき〉より）

その答えは、取材開始から『記録』、さらに『家族の樹 ミッドウェー海戦終章』（1992、文藝春秋刊）刊行まで10年、「サンデー毎日」連載期間2年7カ月、番外回などをふくめて全「113週」、原稿枚数2000枚のなかに、すべて書かれている。

『新装版 滄海よ眠れ ミッドウェー海戦の生と死』全五巻は、各章が独立しているので、どこからでも、または一部の章だけでも読める。澤地さん自身、〈どの章から読まれても意味が通じ、それぞれの章が独立しつつ連環するように書いたつもりである〉と述べている（第五巻〈文庫版のためのあとがき〉より）。昭和100年、終戦80年を超えようとしているこの年末年始、ゆっくり読んでほしい、日本人必読の書である。

