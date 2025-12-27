新日本プロレス

　新日本プロレスは２６日、公式ＷＥＢなどで来年１・４東京ドーム「棚橋弘至引退試合」について「当日券の発売はございません」と発表した。

　棚橋がＡＥＷのオカダ・カズチカと引退試合を行う１・４東京ドーム大会は、今月１２日に追加増席分も含め全席完売した。

　新日本プロレスは「おかげさまをもちまして、２０２６年１月４日（日）開催の『サンセイアールアンドディ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ＷＲＥＳＴＬＥ　ＫＩＮＧＤＯＭ　２０　ｉｎ　東京ドーム　棚橋弘至引退』は、全席種が完売となりました。当日券・小中高生券の発売はございません。何卒ご了承ください」と発表した。

　さらに「また、チケットはいかなる理由でも再発行はできません。紛失や、当日にお忘れになった場合などはご購入の証明があってもご入場できません。紛失されないよう大切に保管し当日は必ずお持ちください」とチケット購入者へ告知していた。

　◆来年１・４東京ドーム全対戦カード

　▼第０試合　ＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合　１５分１本勝負（午後３時半開始予定）

王者・エル・ファンタズモ　ｖｓ　挑戦者・クリス・ブルックス

　▼第１試合　ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボー　時間無制限勝負

王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通　ｖｓ　挑戦者は以下の７チーム

後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＆ボルチン・オレッグ組

真壁刀義＆田口隆祐＆タイガーマスク組

石井智宏＆タイチ＆小島聡組

海野翔太＆上村優也＆武知海青組

ザック・セイバーＪｒ．＆大岩陵平＆ハートリー・ジャクソン組

Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ＆クラーク・コナーズ組

成田蓮＆ＳＡＮＡＤＡ＆金丸義信組

　▼第２試合　ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合　６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里　ｖｓ　ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

　▼第３試合　スペシャル１０人タッグマッチ　３０分１本勝負

高橋ヒロム、ドリラ・モロニー、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、鷹木信悟　ｖｓ　Ｘ、アンドラデ・エル・イドロ、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

　▼第４試合　ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座　次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ　６０分１本勝負

エル・デスペラード　ｖｓ　石森太二　ｖｓ　藤田晃生　ｖｓ　ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

　▼第５試合　ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合　ウルフアロンデビュー戦　６０分１本勝負

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ　ｖｓ　挑戦者・ウルフアロン

　▼第６試合　ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合　６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ　ｖｓ　ＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

　▼第７試合　６０分１本勝負　棚橋弘至引退試合

棚橋弘至　ｖｓ　オカダ・カズチカ

　▼棚橋弘至引退セレモニー