長射程弾や無人機 新たな戦い方に対応

２６日に閣議決定された２０２６年度予算案の防衛費は、初の９兆円台に達し、過去最大となった。

中国が軍事面での膨張を続け、日中対立も深まるなか、対処力を引き続き向上させ、無人機などを利用した新たな戦い方にも対応していく。

小泉防衛相は同日の記者会見で、防衛費について、「戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境に直面し、日本の守りを全うするために最低限必要なものだ」と語った。直接の言及は避けつつも、中国が念頭にあるとみられる。中国軍は近年、台湾周辺での演習を活発化させ、ロシア軍との連携も強めている。高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に反発して以来、自衛隊機に中国軍機がレーダー照射するなど、威圧的行為も繰り返している。

来年度予算案の防衛費は、前年度当初比３・８％増の９兆３５３億円（デジタル庁計上分、米軍再編費などを含む）となる。政府は２２年、防衛力の大幅な増強をうたった国家安全保障戦略など安保３文書を決定し、防衛力整備を急ピッチで進めている。米国のトランプ政権が同盟国に防衛費増の要求も強めるなか、政府は引き続き主体的に防衛力整備を進めていく方針だ。

具体的な柱の一つとなるのが、相手の射程圏外から発射できる長射程の「スタンド・オフ防衛能力」の整備だ。来年度は９７３３億円を積んでおり、射程が１０００キロ・メートルを超える「１２式地対艦誘導弾」能力向上型、音速の５倍以上で飛行して迎撃が難しい「極超音速誘導弾」の取得を進めていく。

新たな戦い方への対応も柱となる。ロシアによるウクライナ侵略では、無人機や宇宙の軍事利用が注目されており、日本も対応を急ぐ。日本の島嶼（とうしょ）部に侵攻してくる敵部隊に対し、空と海上、海中で大量の無人機を活用して食い止める沿岸防衛構想「ＳＨＩＥＬＤ（シールド）」を２７年度中に構築する費用として、１００１億円を盛り込んだ。南西諸島防衛強化へ向け、陸上自衛隊第１５旅団（那覇市）も師団に格上げする。

「宇宙作戦集団（仮称）」を新編

宇宙領域での能力強化に１７４０億円を充てる。航空自衛隊を「航空宇宙自衛隊」に改称するとともに、その下で宇宙空間の監視や対処任務に当たる「宇宙作戦集団（仮称）」を新編する。

防衛力の基盤となる自衛官の処遇も改善するため、５８１４億円を計上した。厳しい環境での訓練に従事した場合の手当改善や老朽化した隊舎の整備などを進め、隊員の離職を防ぐ。