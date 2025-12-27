平子理沙、85歳の実母と“顔出し”2ショット公開「お綺麗」「お母さま、いつも素敵」
モデルの平子理沙（54）が25日、自身のインスタグラムを更新。モデルでファッション・ネイルデザイナーでもある母親の平子禧代子さん（85）との2ショットを公開し、多くの反響が寄せられている。
【写真】「お綺麗」平子理沙＆85歳母の“顔出し”2ショット
平子は「Happy Holidays Merry Christmas 皆さま、いかがお過ごしでしょうか？」と書き出し、「わたしは、明日、恒例の兄のお家で、家族とクリスマスパーティーをしま〜す」「今日のイブのLAは大雨なので、お家でゆっくり、ぬくぬく過ごしています」と家族と過ごすクリスマスを報告。「皆さんも楽しいクリスマスをお過ごしください」と呼びかけ、クリスマスツリーの前で禧代子さんと並ぶ2ショットを披露した。
この投稿にコメント欄では「お母様とのツーショット、お綺麗です」「お母様お元気そうで何より」「お二人ともホンマに素敵」「理沙さんはもちろん！お母さま、いつも素敵です」「お母さま思いなところも好きです」「ママ様とご家族と素敵なクリスマスをお過ごしくださいませ」といった声が相次いで寄せられている。
