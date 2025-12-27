今週の【上場来高値銘柄】大成建、クスリアオキ、ゆうちょ銀など119銘柄
今週の日経平均株価は、米株高を受け半導体関連や金融株などが買われ、前週末比1243円高の5万0750円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は119社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を引き上げたミライト・ワン <1417> [東証Ｐ]、コムシスホールディングス <1721> [東証Ｐ]、21日配信した【北浜流一郎のズバリ株先見！】で取り上げられた大成建設 <1801> [東証Ｐ]、オリックス <8591> [東証Ｐ]、みずほ証券が「中立→買い」に投資判断を引き上げたエクシオグループ <1951> [東証Ｐ]、記念配当や自社株買いなど好感されたクスリのアオキホールディングス <3549> [東証Ｐ]、モルガン・スタンレーMUFG証券が目標株価を1800円→2800円に引き上げたインフロニア・ホールディングス <5076> [東証Ｐ]、130万株を上限とする自社株買いを実施する藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]、自社株買いを発表したゆうちょ銀行 <7182> [東証Ｐ]など。また、日鉄ソリューションズ <2327> [東証Ｐ]、豊田通商 <8015> [東証Ｐ]など78社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 21銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1736> オーテック [東証Ｓ]
<1776> 三井住建道 [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1870> 矢作建 [東証Ｐ]
<1871> ピーエス [東証Ｐ]
<1879> 新日本建 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1944> きんでん [東証Ｐ]
<1949> 住友電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<1975> 朝日工 [東証Ｐ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
<1982> 日比谷設 [東証Ｐ]
<5076> インフロニア [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 2銘柄
<2224> コモ [東証Ｓ]
<2809> キユーピー [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 8銘柄
<4041> 日曹達 [東証Ｐ]
<4094> 日化産 [東証Ｓ]
<4107> 伊勢化 [東証Ｓ]
<4220> リケンテクノ [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<4633> サカタＩＮＸ [東証Ｐ]
<7988> ニフコ [東証Ｐ]
<9845> パーカー [東証Ｓ]
● 医薬品――――――――――― 2銘柄
<4507> 塩野義 [東証Ｐ]
<4553> 東和薬品 [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 2銘柄
<5105> ＴＯＹＯ [東証Ｐ]
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 2銘柄
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 2銘柄
<5444> 大和工 [東証Ｐ]
<5463> 丸一管 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 2銘柄
<5713> 住友鉱 [東証Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 2銘柄
<3437> 特殊電極 [東証Ｓ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 2銘柄
<6250> やまびこ [東証Ｐ]
<6469> 放電精密 [東証Ｓ]
● 電気機器―――――――――― 6銘柄
<6504> 富士電機 [東証Ｐ]
<6517> デンヨー [東証Ｐ]
<6590> 芝浦 [東証Ｐ]
<6648> かわでん [東証Ｓ]
<6670> ＭＣＪ [東証Ｓ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 4銘柄
<7202> いすゞ [東証Ｐ]
<7278> エクセディ [東証Ｐ]
<7283> 愛三工 [東証Ｐ]
<7296> ＦＣＣ [東証Ｐ]
● 精密機器―――――――――― 1銘柄
<7760> ＩＭＶ [東証Ｓ]
● その他製品――――――――― 1銘柄
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 1銘柄
<9068> 丸全運 [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9303> 住友倉 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 9銘柄
<2327> ＮＳＳＯＬ [東証Ｐ]
<3659> ネクソン [東証Ｐ]
<3741> セック [東証Ｐ]
<3916> ＤＩＴ [東証Ｐ]
<4323> 日シス技術 [東証Ｐ]
<4828> ビーエンジ [東証Ｐ]
<4832> ＪＦＥシステ [東証Ｓ]
<9433> ＫＤＤＩ [東証Ｐ]
<9799> 旭情報 [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 17銘柄
<2737> トーメンデバ [東証Ｐ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<7459> メディパル [東証Ｐ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<7608> ＳＫジャパン [東証Ｓ]
<7685> バイセル [東証Ｇ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8084> ＲＹＯＤＥＮ [東証Ｐ]
<8098> 稲畑産 [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9857> 英和 [東証Ｓ]
<9869> 加藤産 [東証Ｐ]
<9906> 藤井産業 [東証Ｓ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
<9960> 東テク [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 4銘柄
<3549> クスリアオキ [東証Ｐ]
<7110> クラシコム [東証Ｇ]
<7520> エコス [東証Ｐ]
<7678> あさくま [東証Ｓ]
● 銀行業――――――――――― 7銘柄
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<8331> 千葉銀 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
● 証券商品先物―――――――― 2銘柄
<5834> ＳＢＩリーシ [東証Ｇ]
<8747> 豊トラスティ [東証Ｓ]
● 保険業――――――――――― 3銘柄
<7181> かんぽ生命 [東証Ｐ]
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
<8750> 第一生命ＨＤ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 4銘柄
<7191> イントラスト [東証Ｓ]
<8425> みずほリース [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
<8593> 三菱ＨＣキャ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 7銘柄
<2975> スターマイカ [東証Ｐ]
<2997> ストレジ王 [東証Ｇ]
<3231> 野村不ＨＤ [東証Ｐ]
<3288> オープンＨ [東証Ｐ]
<5280> ヨシコン [東証Ｓ]
<8877> エスリード [東証Ｐ]
<8995> 誠建設 [東証Ｓ]
● サービス業――――――――― 7銘柄
<2173> 博展 [東証Ｇ]
<4318> クイック [東証Ｐ]
<6061> ユニバー園芸 [東証Ｓ]
<7081> レンティア [東証Ｓ]
<9336> 大栄環境 [東証Ｐ]
<9619> イチネンＨＤ [東証Ｐ]
<9744> メイテックＧ [東証Ｐ]
株探ニュース