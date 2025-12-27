兵庫県の県庁所在地で、港町として知られる神戸市。多くのみなさんは神戸市と言えば海をイメージするかもしれませんが、兵庫県代表の神戸弘陵学園は山の中にあります。と言っても神戸市の中心部・三宮からは10kmほどで、そう遠くはありません。

兵庫県代表として出場する第104回全国高校サッカー選手権大会では、12月31日に行われる2回戦からの登場となります。

対戦相手は前回大会優勝校の群馬県代表・前橋育英と浦和駒場スタジアムで相まみえます。そんな神戸弘陵学園を応援したくなる5つのポイントを紹介します。

1.7年連続でJリーガーを輩出中！



神戸弘陵学園サッカー部は、過去に日本代表経験もある江坂任選手（ファジアーノ岡山）など、多くのJリーガーを輩出しています。近年は神戸弘陵学園から大学へ進学し、そこからJリーガーとなった選手が多く、12月には田中祉同選手が国士舘大学からモンテディオ山形への入団が内定。これで神戸弘陵学園から7年連続Jリーガー誕生となりました。

今年湘南ベルマーレに入団し、U-22日本代表に選出されるなど活躍した石橋瀬凪選手も3月まで神戸弘陵学園に通っていた卒業生のひとりです。

ちなみにプロ野球界にも卒業生は多く、山井大介氏（中日ドラゴンズ投手コーチ）、東晃平選手（オリックス・バファローズ）、村上泰斗選手（福岡ソフトバンクホークス）らを輩出しています。

2.兵庫県の高校サッカーを滝川第二と共にけん引



神戸弘陵学園サッカー部の創部は学校の創立と同じ1983年です。その1年後に創部された滝川第二と1980年代後半以降はしのぎを削り、兵庫県内の高校サッカーをけん引してきました。

選手権全国大会は今回で13度目の出場となります。過去最高は元日本代表の奥大介氏を擁した第72回のベスト8です。今年のチームはプリンスリーグ関西1部でも戦いました。

3.後半アディショナルタイムに決勝ゴール！



11月に行われた選手権兵庫県大会決勝では、4度目の決勝進出で悲願の初優勝を狙う三田学園と、雨の降るなか三木総合防災公園陸上競技場で対戦しました。

実は、前回大会の準々決勝では、同じく雨のコンディションで試合に臨み、PK戦の末に敗退。谷純一監督は「前回大会の雨がよぎった」と語っています。

試合は前半11分に三田学園に先制を許すも、同29分に梅原良弥選手（3年）がペナルティーエリア外から右足を振り抜いて同点に追いつきます。

その後は両チームがチャンスを作りながらも決めきれず、このまま延長戦に突入かと思われた後半アディショナルタイム4分でした。

白石蒼悟選手（3年）が打ったシュートを相手GKが弾き、そのこぼれ球に素早く反応した池壱樹選手（3年）がゴールネットを揺らしました。劇的な勝ち越しゴールで、見事に2大会ぶりの選手権地区大会での優勝を決めました。

4.堅い守備を基本に、攻撃のアイデアも豊富なチーム！



チームを率いて21年目の谷純一監督は、今年のチームの特長を「キャプテンの今井凛太朗選手（3年）を中心とした守備のチーム」と語っています。

選手権兵庫県大会でも、失点は決勝で許した1点のみ。今年18試合を戦い抜いたプリンスリーグ関西1部でも、リーグ最少タイの19失点と堅守が光りました。

その一方で、谷監督はチームの攻撃陣にも言及。「梅原良弥選手（3年）・野元幹太選手（3年）・池壱樹選手（3年）らのアイデアのある攻撃も楽しいのでは」と魅力的なプレーや連係を見せ、得点源となる3選手にも手ごたえを感じています。

5.初戦は前回大会優勝校と激突！「和衷協同（わちゅうきょうどう）」で挑む！

前回大会優勝校の群馬県代表・前橋育英と初戦で激突する神戸弘陵学園。11月に行われた組み合わせ抽選会で引き当てたキャプテンの今井選手は「学校に帰ったら『お前くじ運いいな』と言われました」と笑みを浮かべながら話しました。チームは前橋育英との対戦を心待ちにしていることも明かしてくれました。

神戸弘陵学園は2大会前に2回戦で前橋育英と対戦し、2対0で勝利した過去があります。その大会でメンバー入りしていた梅原選手は「勝ったことは嬉しかったですが、自分は出場できなかったので悔しさもある試合でした。今回は自分が出場して、勝利に貢献したいです」と力強く語っています。

今井選手も「相手に関係なく、自分たちのサッカーをして一戦必勝で挑みたいです」と、初戦だけでなくその先も見据えています。

そして勝ち上がるために設けたチームのスローガンは、“心を同じにして共に力を合わせて戦う”という意味を込めた言葉「和衷協同」です。チーム一丸となって日本一を目指します！

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/サンテレビジョン）