橋本環奈主演『ヤンドク！』星乃夢奈、倉澤俊、小林虎之介の出演が決定【コメントあり】
俳優の橋本環奈が主演を務める2026年1月12日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00※初回30分拡大）に星乃夢奈、倉澤俊、小林虎之介の出演が決定した。
【全身ショット】白衣で腕組み…元ヤンドクターを演じる橋本環奈
バリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末にとなり医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
星乃が演じる村上愛佳（むらかみ･あいか）は、外来受付になって３カ月の新米受付担当。イケメンに目がなく、病院内のあるカリスマイケメン医師を推している。本作で“月9”作品初出演となる。
倉澤は外来受付担当の山崎海斗（やまざき･かいと）役に決定。診察の際に毎回保険証を持ってこない竜司（小林虎之助）に手を焼いている。アイドル並のルックスの湖音並に目を奪われるが、元ヤンの素顔を知り即ドン引き。青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。チェンマイ編』（2025年、ABEMA）に出演していた倉澤は、同番組最終回でカップルが成立し、“しゅんゆまカップル”として若年層を中心に盛り上がりを見せた。今作でドラマデビューを果たす。
小林演じる沖田竜司(おきた･りゅうじ)は湖音波のヤンキー時代の後輩で、湖音波をアネゴと慕う。「岐阜トルネード」のヤンキーとして「ケンカ無敗」「路上の伝説」と名を馳せていた。湖音波から教えられていた「人様に迷惑はかけない」「弱いもんは傷つけない」を流儀とし、現在は東雲のバイク屋で働いている。
■出演者コメント
◆星乃夢奈
「誰もが憧れる“月9”ドラマへの出演、そして“観る人がきっと元気になり、前向きな気持ちになれる”このステキな作品に参加させていただけることを、心からうれしく思っています。湖音波先生をはじめ、癖がありながらも魅力あふれる個性豊かなキャラクターたちに、思わず笑顔になってしまう場面もたくさんありますが、ただ楽しいだけではなく、胸が熱くなる感動も詰まっています。さまざまな感情が押し寄せてくる物語に、きっと皆さんの心も動かされるはずです。ぜひ放送を楽しみにしていてください」
◆倉澤俊
「初めてのドラマ出演となり、まさか自分が“月９”でドラマデビューをさせていただくとは思ってもおらず本当に夢のようです。撮影現場では右も左も分からない中で緊張しっぱなしですが、このようなすばらしいキャストの皆様と共に作品に携わる機会をいただけたことへの感謝を忘れず、一つひとつのシーンに真っ直ぐ向き合って演じさせていただきます。よろしくお願いいたします！」
◆小林虎之介
「竜司は学生時代に岐阜で湖音波のアネゴとヤンチャをしていて、岐阜ではトルネードと呼ばれる不良でした。何をしたらトルネードという称号が与えられるのかすごく気になるところではありますが、そんなトルネードもアネゴの前では舎弟です。暖かく、ちょっぴり笑えて、そして勇気をくれるドラマは週の始まりにピッタリだと思います。ぜひご覧下さい！」
