12月28日（日）夜10時10分～ＷＢＳ年末３時間生放送「ニッポン経済“元気な現場”見に行く！ＳＰ」大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクがスタジオに生出演！さらに本人からコメントが到着！ミャクミャクが教える“万博その後”とは

テレ東では、12月28日（日）夜10時10分から「WBS(ワールドビジネスサテライト)」３時間生放送の年末特番を放送します。2024年の年末に放送した第1弾に続き、2年目となる今年の年末特番のテーマは「ニッポン経済“元気な現場”見に行く！ＳＰ」。WBSならではの視点、かつ誰にも分かりやすい切り口で2025年の経済ニュースや話題を振り返り、2026年のスタートに備える経済特番です。

田中瞳アナウンサーと並んでメインキャスターを務めるのは、幅広い知識と発言力に定評のあるメイプル超合金のカズレーザー。さらに、ゲストキャスターを八嶋智人と松村沙友理が務めます。

番組では、日本経済を盛り上げる“元気”な現場を深掘り取材。世界に挑む人型ロボット開発の最前線や、熱狂を生む“日本発”キャラクタービジネスの裏側、大谷翔平選手フィーバーで海を越えて広がるビジネスなど“世界”に挑む日本の「働く人々」を追います。

そしてこの度、4月13日から開催され10月13日に大盛況のうちに幕を閉じた大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが生出演することが決定しました！半年間の会期中、まさに“万博の顔”として奮闘したミャクミャクの人気はすさまじく、閉幕後も大活躍が続いています。その一方で、期間中に大勢の人の注目を浴びた人気パビリオンや展示物はどうなったのか･･･。追跡してみると、驚きの展開を見せていました！知られざる“万博その後”をミャクミャクとともに見つめます。ぜひお楽しみに。

【出演者コメント】

■ミャクミャク

©Expo 2025

WBSの年末生放送に呼んでいただいて、ありがとうございます！

大阪・関西万博の会場には、世界中から約2902万人の人たちが来てくれました！

万博を通して生まれた技術やアイデア、そして人との繋がりが、これからの日本の経済をさらに元気にしていくと思っているよ。

いのち輝く未来社会を一緒に作り上げていこうね！

≪番組概要≫

【タイトル】 WBS年末特番「ニッポン経済“元気な現場”見に行く！ＳＰ」

【放送日時】 2025年12月28日（日）夜10時10分～深夜1時（生放送）

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、

テレ東の経済メディア「テレ東BIZ」と民放公式テレビ配信サービス「TVer」で！

▶テレ東 BIZ： https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer： https://tver.jp/series/srx2o7o3c8

放送後の見逃し配信は動画配信サービス「テレ東 BIZ」「U-NEXT テレ東 BIZ セレクション」なら見放題！

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer)でも見逃し配信！

▶U-NEXT テレ東 BIZ セレクション： https://video.unext.jp/brand/txbiz

▶テレ東HP： https://video.tv-tokyo.co.jp/

【出演者】 【メインキャスター】カズレーザー(メイプル超合金)、田中瞳（テレビ東京アナウンサー）

【ゲストキャスター】八嶋智人、松村沙友理

【スペシャルゲスト】野口聡一（宇宙飛行士）、粟田貴也（トリドールＨＤ社長）、後藤達也（経済ジャーナリスト）、古田貴之（千葉工業大）ほか

【ＶＴＲ出演】 吉沢亮、水谷隼 ほか

【フィールドキャスター】長部稀、古旗笑佳

