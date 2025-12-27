朝の六本木が騒然として…六代目山口組・最高幹部が訪れた「稲川会会長の誕生祝い」で起きた“異変”

「お見えになりました！」

12月中旬、サラリーマンや観光客らがあわただしく行き交う東京・六本木の一角にある稲川会本部ビル前は、早朝から異様な緊張感に包まれていた。寒風が吹く中、黒スーツにネクタイ姿の組員が整然と並び、その周囲を警視庁や地元麻布署の捜査員が警備に当たっていたのである。

午前10時過ぎ、冒頭の組員の声に迎えられるように黒塗りの高級車が到着した。後部座席から降り立ったのは、稲川会トップの内堀和也会長だ。

「この日は内堀会長の誕生日なのです。例年、親戚団体の六代目山口組からは組を代表する形で内堀会長と五分の兄弟盃を交わしている竹内照明若頭（65）ら最高幹部がお祝いに訪れています」（ヤクザ業界に精通しているジャーナリスト）

午前10時半過ぎ、「お着きになりました！」という呼び声が飛び、六代目山口組の車２台が到着。佐藤光男若頭補佐ら最高幹部４人が降り立ったが、驚くことに、そこに竹内照明若頭の姿はなかった。竹内若頭は、若頭補佐時代から必ずと言っていいほど内堀会長の誕生祝いに訪れていたが、それが途切れたのである。

大物ヤクザが動いたか

「内堀会長の誕生日は、竹内若頭の訪問とその後の会食が恒例でした。それだけに驚きましたが、七代目就任への体制作りが本格的に始まったという見方もあるのです」と言うのは、前出のジャーナリストだ。

「竹内氏が若頭補佐から若頭に昇格したのは今年４月。抜擢の背景には、それまで若頭を務め、現在も強い影響力を持つ郄山清司相談役（78）の意向があったといわれています。郄山相談役は竹内若頭体制を盤石にしたいという思惑が強い。そのために、他団体との行事ごとはほかの幹部に譲り、竹内若頭には内部の体制作りに専念してほしいという思いがあるのでしょう。あくまで可能性ですが、その先にある七代目就任への動きが本格的に始まったという見方もできるのです」

今年は六代目山口組にとって、神戸山口組との抗争にピリオドを打った「節目の年」になっている。４月７日、六代目山口組は兵庫県警に対して一方的に「抗争終結」を宣言したが、その際に提出された「誓約書」の作成に、内堀会長は大きく尽力したといわれている。内堀会長は、六代目山口組の内諾を得る形で抗争終結の要望書を作成し、全国の六代目山口組の友好団体を回って賛同を得ていたのだ。

「義理ごとを大事にする世界ですから、本来なら、竹内若頭が内堀会長の誕生日に顔を出すべきともいえます。しかし、五分の兄弟である竹内若頭と内堀会長の絆は揺るがない。そういう信頼関係もあって、今回はあえて訪問しなかったのではないでしょうか」（同前）

午前10時半過ぎから始まった誕生祝いの会合は、10分ほどで終了した。短い会合ながら、本部から出てきた内堀会長は、一緒に出てきた稲川会幹部と談笑するなど時折笑顔も見せていた。その表情からは、竹内若頭が不在のなかでも無事に行事ごとを終えた安堵感が漂っていた。