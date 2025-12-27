社民党副党首でタレントのラサール石井参院議員（70）が26日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所（こち亀）」のアニメで声優を務めていた主人公・両津勘吉役の“降板”を自ら公表した。2025年7月の参院選で当選し、国会議員になったためキャストが変わったとの説を否定した。



【写真】「こち亀」舞台版でも両津勘吉役は“当たり役”だった

同作品の連載開始50周年を記念したアニメの新作「新こちら葛飾区亀有公園前派出所」の制作がこのほど発表され、声優陣は一新されるという。石井は「こち亀がアニメで再開します。声優一新という事で、一部に『ラサールが国会議員になるから声優が変わった』という声があるみたいですが、事実は違います」と強調した。



「こち亀」の新作アニメ制作について「私はこの事を2年前から聞いておりました」と説明。「『若返り』という事で、ショックはありましたが、快く受け入れました。もしも私の続投が決まっていたら、立候補はしませんでした。両津勘吉の声はもう出来ないという事も立候補への背中を押した理由の一つです」と経緯をつづった。



さらに「秋本先生おめでとうございます。新アニメの御成功を祈っております」と、こち亀の原作者・秋本治氏（73）にエールを送っていた。



