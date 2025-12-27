プロレスリング・ノアは２６日、都内で「ＮＯＡＨ “ＴＨＥ ＮＥＷ ＹＥＡＲ” ２０２６」（来年１月１日、日本武道館）の直前記者会見を開催した。

会見では、メインイベントのＧＨＣヘビー級選手権の調印式を行い、王者Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａと挑戦者ＯＺＡＷＡが登壇した。

今年９・８後楽園ホール大会の丸藤正道戦で左足のリスフラン靱帯の損傷し長期欠場していたＯＺＡＷＡは、２３日の後楽園大会で電撃復帰。６人タッグでＩｎａｍｕｒａと前哨戦を行い、必殺のＲｅａｌ Ｒｅｂｅｌで遠藤哲哉を沈め、復帰戦を飾った。

会見でＯＺＡＷＡは、かつて英国で共に武者修行時代を振り返り「なーんか俺がイギリスで練習しててケガした時もさ、会社にウソの情報流して、俺が練習サボってただなんだって言って、会社に本来払ってもらうはずだった治療費の４０万円、俺が結局支払うことになったな。ウソがうまいな」と暴露。さらに「そういえばＩｎａｍｕｒａ、お前。イギリスで１年、アメリカＷＷＥで１年、合計２年間、海外武者修行したんだよな？ 海外武者修行する前と、した後、今。お前、リングの上、プロレス、何か変わったのか？ 俺の目には大して変わってないように見えるんだけどな。まあ、変わったことといえば、なんだろう。ヘタクソな英語しゃべれるようになったぐらいなもんだよな。でもな、そんなわけないよな？ こんな２年間の海外武者修行なんてＮＯＡＨの歴史上、最もチャンスをもらった男。そして人の練習をサボってるだ、なんだと口を出した男がこの程度の変化なはずがない。Ｉｎａｍｕｒａ、まだ隠し玉持ってるだろ？ そんな変化で許されるはずがない。２０２６年１月１日、日本武道館。この稲村愛輝２年間の修行の集大成、とんでもない試合を見せます」と宣言した。

これにＩｎａｍｕｒａは「ミスターＯＺＡＷＡが言った通りトゥー・イヤーズも海外武者修行。エクスカージョンに行かせていただき、ＮＯＡＨオフィスの皆さん、本当にありがとうございます。その成果っていうのはこの日本武道館ではミーがオフィス、そして方舟シップのユニバースの皆さんにショーしたいと思います」と明かし「スリーイヤーズとハーフ前、ミーはミスターＯＺＡＷＡのデビュー戦の相手を務めました。そのセイム・カードでＮＯＡＨのビッグショー、日本武道館でＧＨＣのベルトをかけてファイトできること、ミーはベリーハッピーに思っています。ミスターＯＺＡＷＡはカリスマ性もタレントにもあふれるアメイジングなレスラーです。だけど、そのやり方っていうのをミーはアドミットすることができません。タレントとカリスマ性があるからこそ、デビューからこのスピードでビッグサクセスを成し遂げた。そこはミーは認めます。アメイジングだと思います。だけど、そのやり方、ミーは決してアドミットすることはできません。だからこそ１月１日、日本武道館、ニューイヤーショーでミーがミスターＯＺＡＷＡからビクトリーを勝ち取り、このベルトを守って、ミスターＯＺＡＷＡをエディケイトしてあげたいと思います。そして試合後にはビッグラブをもってミスターＯＺＡＷＡをハグで包んであげたいと思います」と宣言した。

質疑応答を終え、写真撮影時にＯＺＡＷＡはＩｎａｍｕｒａの脳天からペットボトルに入った水をぶっかけ「アツツくなってるからね。カム・ダウン、カム・ダウン」とせせら笑うと王者が激高し両手で突き飛ばした。

これにＯＺＡＷＡは倒れて左足を押さえ「痛いぃい！ ケガしたらどうするんだ？責任取れんのか？ 足痛い、足痛い！ 足痛いでーす！ ああ、痛い！」と絶叫。なおも王者は、突進しようとしたがスタッフ３人がかりで制止され、詰め寄るも、どうにか会場外に出された。ＯＺＡＷＡは「痛い。突き飛ばされた勢いでちょっと悪化した。悪化したあ！」と絶叫したが、王者が姿を消すと、軽快な足取りで白昼の表参道へ逃走した。

◆来年１・１日本武道館全対戦カード

▼メインイベント ＧＨＣヘビー級選手権試合

王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ ＶＳ 挑戦者・ＯＺＡＷＡ

▼第８試合・ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

王者・郄橋ヒロム ＶＳ 挑戦者・ＡＭＡＫＵＳＡ

▼第７試合・ＧＨＣタッグ選手権試合

王者組・丸藤正道、拳王 ＶＳ 挑戦者組・ＢＵＳＨＩ、ＸＸＸＸ（内藤哲也？）

▼第６試合・スペシャルタッグマッチ／Ｉｎｖａｓｉｏｎ

清宮海斗、ジャック・モリス ＶＳ カール・アンダーソン、ドク・ギャローズ

▼第５試合 ＧＨＣナショナル選手権試合

王者・ドラゴン・ベイン ＶＳ 挑戦者・アルファ・ウルフ

▼第４試合・Ｂｒｅａｋ ｔｈｅ Ｓｉｌｅｎｃｅ／８人タッグマッチ

ＫＥＮＴＡ、佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ ＶＳ 小峠篤司、モハメド ヨネ、大原はじめ、Ｈｉ６９

▼第３試合 プログレス アトラス選手権試合

王者・ウィル・クロス ＶＳ 挑戦者・サクソン・ハックスリー

▼第２試合 Ｂｌａｃｋ Ｎｅｗ Ｙｅａｒ／８人タッグマッチ

マサ北宮、杉浦貴、タダスケ、政岡純 ＶＳ 藤田和之、鈴木みのる、谷口周平、宮脇純太

▼第１試合 ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合３ＷＡＹマッチ

王者組・ダガ、小田嶋大樹 ＶＳ 挑戦者組・アレハンドロ、カイ・フジムラ、挑戦者組・Ｅｉｔａ、近藤修司