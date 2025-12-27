『「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」キャラソンNo.1バトル!!』開催決定 キャスト5人でライブバトル
2026年3月13日に東京ドームシティシアターGロッソにて、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜 前9：30）のキャストとアーティストが出演するスペシャルイベント『「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」キャラソンNo.1バトル!!スペシャルLIVE』の開催が決定した・
【写真】冬野心央や木村魁希らキャストが参戦 『キャラソンNo.1バトル!!』開催
キャラクターソングの数々を一身に浴びることができるファン垂涎のゴジュウジャーの歌に特化した初のイベント。イベントはスペシャルLIVEに加え、キャストトークショーとの2部構成で、ライブとトークの両面から『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の音楽の世界を掘り下げる。
スペシャルLIVEには、冬野心央（遠野吠／ゴジュウウルフ役）、鈴木秀脩（百夜陸王／ゴジュウレオン役）、神田聖司（暴神竜儀／ゴジュウティラノ役）、松本仁（猛原禽次郎／ゴジュウイーグル役）、木村魁希（熊手真白／ゴジュウポーラー役）の参戦が決定。スーパー戦隊シリーズ史上初の「キャラソンNo.1」の称号を懸けたライブバトルを繰り広げる。
さらに奇想天外かつキャッチーなメロディーに男女ツインボーカルが絡み合う銀河系パンクバンド・WiennersもGロッソに降臨。思わず踊りたくなる大人気オープニング曲「WINNER！ゴジュウジャー！」を大熱唱する。
イベントへの参加は、2026年2月4日発売の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ソングコレクション』に封入されている先行抽選申込券から応募することができる。
