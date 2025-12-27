床に散らばってしまったワンコのごはん。男の子が懸命に拾い集めているすぐ後ろでは、大型犬がじっと様子を見守っていたといいます。

話題の投稿は、記事執筆時点で33万回再生を突破。「世界は優しい」「可愛すぎて萌え♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬のごはんを落としてしまった男の子→必死に拾う後ろで、犬がこっそり…あまりにも尊い『ふたりの様子』】

廊下の角から、そっと見守る存在

TikTokアカウント「ashushu212」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「あしゅ」ちゃんと男の子の尊い日常の一コマ。この日あしゅちゃんは、廊下の角からひょっこりと顔を出し、どこかを見つめていたそう。

その視線の先には、床にしゃがみ込む男の子の姿が。実は男の子は、あしゅちゃん用のごはんをこぼしてしまったんだとか。パジャマ姿で、床に散らばってしまったごはんを一粒一粒、指先でつまみ、一生懸命拾っている男の子。その小さい後ろ姿はなんとも可愛くてたまりません♡

欲しくても動かない“優しさ”

男の子がごはんを拾い集めている間、あしゅちゃんは前に出ることなく、その様子を静かに見守っていたといいます。大好きなごはんが目の前にあるにもかかわらず、食べに行くでもなく、まるで心配しているかのような表情で見つめる光景からは、優しさがにじみ出ているよう。

邪魔をしないよう距離を保ち、じっと待っている姿からは、男の子への信頼も感じられます。言葉を交わさなくても、互いを気遣う空気が伝わってくるような、心に残るひと幕でした。

遊びの時間にも…

別の日の投稿では、向かい合って遊んでいるふたりの様子も。床に座る男の子の前で伏せをし、前足におもちゃを乗せられたまま、大きなあくびをするあしゅちゃん。ゆったりとした空気の中、穏やかな時間が流れていたようです。

そして、そのおもちゃをあしゅちゃんの頭の上にそっと乗せると、あしゅちゃんは嫌がることなくしばらく静止。やがておもちゃが転がり落ち、男の子が満面の笑みを見せると、再びほっこり優しい空気に包まれたのでした。

話題となった投稿には「影から見てるのたまんない」「かわいい…かわいすぎる♡」「素敵な瞬間をお裾分けしていただきありがとうございます」「可愛いお二人さん」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ashushu212」では、家族と過ごすあしゅちゃんの様子がたくさん投稿されています。幸せな日常に癒されたい方はぜひチェックしてみてください！

