ご飯の時間になり大はしゃぎする柴犬の子犬さん。テンションが上がりすぎてケージの中のご飯にたどり着けない…！？おバカなほど可愛いわんこの姿は話題を呼び、投稿は54万回再生を突破。「焦りすぎｗ」「元気でなにより」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ご飯で大はしゃぎする子犬→ケージの中に器を入れたら…どんくさすぎる『まさかの行動』】

待ちに待ったご飯タイム♪

TikTokアカウント「__uowou____」に投稿されたのは、柴犬の子犬「福」ちゃんのご飯をめぐるドタバタ劇。

ご飯の時間になり大はしゃぎする福ちゃん。まさに『わーいわーい！』といったテンションの上がりっぷりはご飯が大好きなことが伝わる光景だったそう。

ケージの中にご飯の器を置いて「こっちだよ」と指さしで教えてあげますが、焦りすぎた福ちゃんは一向にご飯にたどり着けません…！

どんくささが可愛い♡

見かねた飼い主さんが福ちゃんを持ち上げて誘導しますが、ご飯が置いてあるケージの入り口は完全スルーだったとか。目の前にご飯があるのに行けない…！そんな福ちゃんの心境が手に取るように分かる光景だったそう。

まだケージの奥行きの感覚を掴み切れていないことも要因かもしれません。七転八倒！わちゃわちゃしながらもなんとかご飯へと到達！器がひっくり返りそうなほどの勢いで食べ始めたそうです。

子犬らしさ満点のどんくささが愛おしい福ちゃんなのでした♡

この投稿にニンマリした人は多いようで「苦労して食べたほうが美味しいのだ」「可愛すぎる♡」「焦りすぎだから(笑)」といったコメントが寄せられました。わんこのパピー期はどんな行動も悶絶の可愛さですよね。

散歩中にプチドッキリ！

スクスクと成長し大人になった福ちゃんもご紹介！散歩中の福ちゃんに知らない人のフリをして近づいてみた飼い主さん。すると『あれ…？』と急に立ち止まり飼い主さんを凝視…。それでもニンマリした笑顔を見せているため、きっとご主人様だと気づいているのでしょう。

ここで「福ちゃん？」と呼び掛けてみると『やっぱり～！』とでもいうように、ダッシュで駆け寄ってきたそう。グイグイとリードを引き突進する姿はなんとも愛らしい限り。散歩中のプチドッキリは見る人に笑顔を届けたのでした…！

福ちゃんのお茶目な日常は、TikTokアカウント「__uowou____」でチェックすることができますよ。クルクルと変わる表情豊かな福ちゃんに癒されてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「__uowou____」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております