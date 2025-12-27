◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 矢吹正道―フェリックス・アルバラード（２７日・愛知県国際展示場）

ＩＢＦ世界戦の当日計量が２７日、愛知・常滑市内で行われ、初防衛戦に臨む王者・矢吹正道（緑）、同級１位の挑戦者で元ＩＢＦ世界ライトフライ級王者・フェリックス・アルバラード（ニカラグア）ともにクリアした。

当日計量は階級リミットの１０ポンド（約４・５キロ）増までがリミットで、フライ級の当日計量リミットは１２２ポンド（約５５・３キロ）。矢吹は５４・９キロ、アルバラードは５３・８キロでパスした。

計量後、矢吹は「今からご飯を食べて１、２時間寝て、現地入りする」とし、「やはり昨日は不安があったが、（当日計量を終えた）今はすっきりしている。あとはリングでやるだけ」ときっぱり。アルバラードも「昨日は早く寝た。家族のため、国のため、偉大な王者に勝ってベルトを持って帰る」と意気込んだ。

ともに右ボクサーファイター。通算成績は３３歳の矢吹が１８勝（１７ＫＯ）４敗、３６歳のアルバラードが４２勝（３５ＫＯ）４敗。