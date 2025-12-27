【リヤド（サウジアラビア）２７日＝勝田成紀】２７日にサウジアラビアの首都・リヤドで行われるボクシングの大型興行「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」で、前ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者・寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝が挑戦する予定だったＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチが、直前で中止となった。大会関係者が明かした。ＩＢＦ世界同級王者ウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝が２６日の公開計量後に体調を崩し、当地の病院に緊急入院したという。

ガルシアは５１・６キロ、寺地も５１・９キロで計量をクリア。両者は公開計量に参加し。フェースオフを行った後に握手を交わし、ガルシアは「明日は勝つ」と意気込んでいた。

代替選手による試合も行われず、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝の防衛戦など全５試合が予定されていた興行は４試合で行われることとなった。

寺地はＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者だった７月３０日、リカルド・サンドバル（米国）の挑戦を受け、ダウンを奪いながらも１―２の判定負け。２本のベルトを手放した。しかし２日後の８月１日には「すぐ前を見て歩く気持ちになった」とジムのミーティングで現役続行を報告。スーパーフライ級を新たな戦いの場に選んだ。同級初戦でいきなり巡ってきた世界挑戦のチャンスで、３階級制覇の偉業に挑む予定だった。

ガルシア戦に勝利すれば、かねてから対戦を希望していたパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）３位のＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級統一王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２５）＝米国、帝拳＝との４団体王座統一戦が実現する可能性もあった。寺地も来たるべきバム戦へ向け「すごいモチベーションが上がりますよね」と胸を躍らせていた。キャリア初の海外での試合に向け、日本をイメージした新デザインのコスチュームも準備していたが、無念の結果となった。

１０日後の年明け６日には３４歳となる寺地。３階級制覇へのチャレンジは、２０２６年に持ち越されることとなりそうだ。