ラランド・ニシダ、大みそか歌番組の裏生配信でMC 6時間ボイストレーニングを受ける真空ジェシカ・ガクを見守る
テレビ東京は31日、『第58回 年忘れにっぽんの歌』（後4：00〜9：55）を放送する。今年は、相模女子大学グリーンホールで収録されたステージの模様に加え、11年ぶりに一部生放送で届ける。さらに初の試みとしてテレ東公式YouTubeチャンネルで裏生配信を実施する。
【番組カット】SPコラボを披露するマツケン×超とき宣
テレ東が誇る年末恒例歌特番も今年で58回目。今年は、昨年同様、相模女子大学グリーンホールで収録されたステージの模様に加え、11年ぶりに一部生放送で届ける。盛り上がる大みそかのリアルな空気とともに、スケールアップした「年忘れにっぽんの歌」を送る。
放送に先立って、26日から31日まで、『年忘れにっぽんの歌』特別仕様ラッピングをまとったロンドンバスが都内に出没。徳光和夫、竹下景子、中山秀征らMC陣に加え、小林幸子、細川たかし、前川清、純烈ら豪華出演者に華やかな金色背景が施されたデザインとなっている。
そのロンドンバスの中で生配信が行われる。MCを務めるのはお笑いコンビ・ラランドのニシダ。そして、今年の『M-1グランプリ』ファイナリスト・真空ジェシカのガクが、ボイストレーナーでありYouTuberとしても活躍するしらスタから、6時間つきっきりでボイストレーニングを受け、番組のラストには北山たけしや大江裕と、その成果を披露する。6時間の締めくくりにふさわしい歌声を披露できるのか。
■番組概要
【タイトル】『第58回 年忘れにっぽんの歌』
【放送日時】2025年12月31日（水）午後4時〜9時55分
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【司会】徳光和夫、竹下景子、中山秀征
【出演】青山新、秋元順子、石川さゆり、市川由紀乃、一之森大湖、五木ひろし、伊藤咲子、イルカ、大月みやこ、丘みどり、柏木由紀、狩人、川中美幸、木村徹二、クミコ、倉たけし（ロバート 秋山竜次）、香西かおり、九重佑三子、伍代夏子、小林幸子、サーカス、堺正章、坂本冬美、島津亜矢、SHOW-WA、千昌夫、田辺靖雄、超ときめき▽宣伝部、天童よしみ、鳥羽一郎、中尾ミエ、なかざわけんじex.H2O、長山洋子、新沼謙治、新浜レオン、畠山みどり、氷川きよし、福田こうへい、藤あや子、細川たかし、堀内孝雄、BORO、前川清、松崎しげる、松平健、MATSURI、萬みきお（サンドウィッチマン 伊達みきお）、御崎進（藤井隆）、三沢あけみ、水谷千重子（友近）、水森かおり、三田明、三山ひろし、森口博子、山内惠介、山田太郎、山本リンダ、山本譲二 ほか（※50音順）
