¡ÖKYORAKU¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×»ÏÆ°¡ªÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò±þ±ç
¡ÖKYORAKU¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦¥²¡¼¥à¡¦J-POP¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦VTuber¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Î»Ù±ç¡¦¶¨»¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¡¦°éÀ®¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢KYORAKU¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¼Ô¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¸þ¤±¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ú¥µ¥×¥¹¥¯¡Û¥µ¥¤¥È¤â³«Àß¤µ¤ì¡¢³Æ¼ï¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿¤äKYORAKU¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎSE¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥ÉÁÇºà¤Ê¤É¡¢X¤äYouTube¡¦TikTok¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¿·¤¿¤Ë´ë¶ÈCM¤âÀ©ºî¤·¡¢¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡£KYORAKU¤Ç¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖMORE SURPRISE!!¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û»Ù±ç¡¦¶¨»¿Îã¡¡¡ÁKYORAKU¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ø¹¥¤¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡Á
¢£¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤ÎOPENREC.tvÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼
OPENREC.tv¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤ÎDEEP¤Ê²Ý³°¼ø¶È(V)¡×(2026Ç¯1·î16Æü(¶â)Êü±Ç³«»Ï)¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£
(C) ¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» / viviON, inc. 2023
¢£¡Ö¥Ê¥¬¥Î¥¢¥Ë¥¨¥é¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Ë¶¨»¿
²ñ¾ì¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥¢¡¦¥Ð¥¤¥Ö¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿µðÂçÀðÉ÷µ¡¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Âæ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¡£
¢¨KYORAKU¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¾åµ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ù±ç¡¦¶¨»¿Îã¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥µ¥¦¥ó¥ÉÁÇºà¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÈKYORAKU¥µ¥×¥¹¥¯¡É³«Àß
SNSÅê¹Æ¤äÆ°²èÇÛ¿®¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤ë³Æ¼ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¡¼¥¿¤òÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£º£¸å¤âÂ³¡¹ÄÉ²ÃÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Ë¥¿¤äÍ·µ»µ¡¤Î±Õ¾½(Çò¤¤ÉôÊ¬)¹¥¤¤Ê±ÇÁü¤òÎ®¤»¤ë
¡Ú¼ç¤ÊÇÛ¿®¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¡¦SNSÅê¹Æ¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦Æ°²èÇÛ¿®Åù¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦Æ°²èÇÛ¿®¼Ô/VTuber¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡û¿·´ë¶ÈCM¤ò¡ÖKYORAKU¸ø¼°YouTube¡×¤ÇÇÛ¿®¡õ¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü
KYORAKU¤ÎÎòÂåµ¡¼ï¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òBGM¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿´ë¶ÈCM¤òÇÛ¿®Ãæ¡£²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤âÂ¿¿ôÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â½àÈ÷Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï´ë¶ÈCM¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¢£Âè°ìÃÆ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î25Æü¡Á2026Ç¯1·î25Æü
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¥¯¥¤¥º¤ËX¤Ç²óÅú
¡Ú¾ÞÉÊ¡ÛQUO¥«¡¼¥ÉPay9999±ßÊ¬¡ß50Ì¾
¡ÖKYORAKU¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
(C)KYORAKU
