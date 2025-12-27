『ゲームセンターCX』有野課長が九州で激レアゲーム探し 『ピクミン』ED画面挑戦も
フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『ゲームセンターCX たまに行くなら九州弾丸ツアー 〜激レアゲームを求めて〜』を、きょう27日24時から独占配信する。
『ゲームセンターCX たまに行くなら九州弾丸ツアー 〜激レアゲームを求めて〜』
CS・フジテレビONEで20年以上にわたり放送を続ける『ゲームセンターCX』は、“有野課長”こと、よゐこ・有野晋哉が、数々のレトロゲームに挑み続けてきた番組。今回は九州を舞台にした特別編として登場する。
激レアゲームとの出会いを求めて九州各地のゲームスポットを巡る有野課長。弾丸ツアーの道中では、出張企画ならではの空気感や、有野課長の素顔が垣間見える場面も描かれる。
さらに、有野の挑戦では名作『ピクミン』に挑戦。果たして有野課長はエンディング画面を見ることができるのか。
前後編に加え、放送では収まりきらなかった旅の模様や未公開エピソードも含め、全4話構成で配信される。
○有野課長 コメント
「どうも、ゲームセンターCX課長の有野です！
今回FODをご覧の皆さんの為に、激レアなゲームを探しに九州まで行ってきました。
２泊３日で、総移動距離、500km！
ほぼ、移動でしたよw
ギチギチのスケジュールの中たくさんのゲームを遊び尽くしてます(´∀｀=)(=´∀｀)
楽しかったです！
あと、有野の挑戦は『ピクミン』です！
2003年に番組が始まった当初が、ファミリーコンピュータが発売されて20年でした。
そこから出来た番組ルール、20年経てばレトロゲーム。
ってことで、
『ピクミン』がレトロゲームになったことに驚きました。
ただ、ゲームキューブで、課長のやり込んでたゲームでって事で挑戦が２日かかりました。
という事で、内容が盛り沢山すぎて、４週にわたっての配信となります！
久々の出張特番なので、ぜひ観てください(￣^￣)ゞ」
○配信スケジュール
＃１ 2025年12月28日（日）０時〜
＃２ 2026年１月４日（日）０時〜
＃３ 2026年１月11日（日）０時〜
＃４ 2026年１月18日（日）０時〜
『ゲームセンターCX たまに行くなら九州弾丸ツアー 〜激レアゲームを求めて〜』
CS・フジテレビONEで20年以上にわたり放送を続ける『ゲームセンターCX』は、“有野課長”こと、よゐこ・有野晋哉が、数々のレトロゲームに挑み続けてきた番組。今回は九州を舞台にした特別編として登場する。
さらに、有野の挑戦では名作『ピクミン』に挑戦。果たして有野課長はエンディング画面を見ることができるのか。
前後編に加え、放送では収まりきらなかった旅の模様や未公開エピソードも含め、全4話構成で配信される。
○有野課長 コメント
「どうも、ゲームセンターCX課長の有野です！
今回FODをご覧の皆さんの為に、激レアなゲームを探しに九州まで行ってきました。
２泊３日で、総移動距離、500km！
ほぼ、移動でしたよw
ギチギチのスケジュールの中たくさんのゲームを遊び尽くしてます(´∀｀=)(=´∀｀)
楽しかったです！
あと、有野の挑戦は『ピクミン』です！
2003年に番組が始まった当初が、ファミリーコンピュータが発売されて20年でした。
そこから出来た番組ルール、20年経てばレトロゲーム。
ってことで、
『ピクミン』がレトロゲームになったことに驚きました。
ただ、ゲームキューブで、課長のやり込んでたゲームでって事で挑戦が２日かかりました。
という事で、内容が盛り沢山すぎて、４週にわたっての配信となります！
久々の出張特番なので、ぜひ観てください(￣^￣)ゞ」
○配信スケジュール
＃１ 2025年12月28日（日）０時〜
＃２ 2026年１月４日（日）０時〜
＃３ 2026年１月11日（日）０時〜
＃４ 2026年１月18日（日）０時〜