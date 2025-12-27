2025年10月よりスタートした、松田宣浩の熱男ゴルフシーズン2。

元福岡ソフトバンクホークスの"熱男"こと松田宣浩が本気でゴルフに挑むこの番組は、真剣勝負と爆笑トークが同居する唯一無二のゴルフエンターテインメントだ。

今回の収録では、ホークス時代の盟友でありレジェンド左腕の和田毅がゲストとして登場。さらに、特別MCとして2度目の参加となる井上裕介(NON STYLE)が番組を盛り上げる。

シーズン2の2回目の収録を終えた3人に、それぞれの視点から"熱男ゴルフ"の現在地と見どころを語ってもらった。

――「熱男ゴルフ」シーズン2の2回目の収録となりましたが、まずは率直な心境を教えてください

松田「いやもう本当に嬉しく思います。井上さんもMCとしてしっかり番組を盛り上げてくださっていますし、ゴルフの技術はもちろんなんですけど、ゴルフに対する"熱"がシーズン1よりもシーズン2のほうが、より増していると感じています。そういった意味でも、本当に嬉しいですね」

和田「いやもう、本当に楽しかったですね。天気もすごく良くて、最高のコンディションでゴルフができましたし、とてもいい時間でした」

井上「野球を見ているだけだと、松田さんってムードメーカーで、ポジティブで、みんなにパワーを与える存在という印象が強かったんですけど、この番組でご一緒するようになって、実は結構ネガティブ思考なんだなという一面も知りまして(笑)。そういった人間らしさを感じる中で、改めてすごくチャーミングな方だなと感じています」

――シーズン2ならではの見どころや、新しくチャレンジしていることはありますか？

松田「少しずつですが、スコアもそうですし、技術も上がってきていると自分でも感じています。今回は和田さんにゲストとして来ていただきました。ホークス時代からお世話になった先輩で、引退後ずっとオファーしていたんですが、なかなかタイミングが合わず、今日ようやく実現しました。すごく楽しい3ホールでしたし、ゲストの方とスコアを競うのも楽しいんですが、それ以上に『自分らしく、3ホールをいかに熱く、楽しくプレーするか』がこの番組のメインだと思っています。真剣勝負のホールもあれば、考えて攻めるホールもある。どこでカードを使うのかなど、プロゴルファーにはない要素もあるゴルフ番組だと思っていますので、とにかくゴルフに真剣に取り組みたいですね」

――今回あらためて「熱男ゴルフ」に出演されて、松田宣浩さんとの共演はいかがでしたか？

和田「正直、松田さんがここまでゴルフに熱を入れているとは思っていなかったんですけど(笑)、本当にゴルフ熱が高くなっていて驚きました。技術もかなり上達していて、これは僕もうかうかしていられないなと。もっと練習して、もっと上手くなりたいなと思いましたね」

――ゲストとして和田毅さんを迎えましたが、チームメイトとして長く戦ってきた先輩との勝負の感想はいかがですか？

松田「念願のオファーで来ていただけて、本当に嬉しかったです」

――「さすが和田さんだな」と感じた瞬間はありましたか？

松田「とにかく一球一球ですね。現役時代、僕はサードを守っていましたが、ピッチャーとして一球一球に思いを込めて投げていた。その姿とまったく変わらず、今日の3ホールでも一打一打に真剣に向き合っていたのが印象的でした。そういう意味では、現役と変わらない、いい勝負ができたんじゃないかなと思います」

――今日の収録で見た松田宣浩さんのプレーはいかがでしたか？

和田「実はプライベートで一緒に回った時に負けていまして(笑)、今回はそのリベンジができるかなと思って挑んできました。結果については、ぜひ番組を見ていただければと思います。本当に楽しい収録でしたし、井上さんとの絡みが途中で顎が痛くなるくらい面白くて(笑)、とてもいい雰囲気でプレーできました」

――現役を引退されてから、ゴルフをする機会も増えたと思います。和田さんにとってのゴルフの魅力は？

和田「やっぱり、いろんな方とお会いできることですね。ゴルフは運動にもなりますし、プレーを通して自然とコミュニケーションが生まれて、いろんなお話ができるのがすごく楽しい。そこが一番の魅力だと思います」

――特別MCとして「熱男ゴルフ」に2度目の参加となりましたが、和田毅さんを迎えての収録を振り返って、いかがでしたか？

井上「以前の内川さん、摂津さんの回もそうでしたけど、やっぱり皆さん、そもそもゴルフが上手いですよね。特に和田さんは世界で戦ってきた方ですし、松田さんもそうですが、ここぞという場面でのメンタルや集中力は、一般人ではなかなか真似できないものがあるなと感じました。一瞬で空気が変わるというか、グッと真剣なオーラを放つ瞬間が何度もあって、『さすがメジャーリーガーだな』と思いましたね」

――今後、この番組の中で松田宣浩さんに期待している成長はありますか？

井上「やっぱりベストスコアの更新ですね。ご本人は『89でいい』とおっしゃっていますけど(笑)、プレースタイルを見ていると全然いけると思いますし、ぜひ更新してほしいです。将来的には、アマチュアのコンペなどに出て、松田さんが優勝する姿も見てみたいですね」

――最後に、放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします

松田「『熱男ゴルフ』シーズン2、井上さんがめちゃめちゃ面白いです(笑)。とにかく熱男パワー全開でゴルフボールを打っていますので、ぜひ楽しみにしてください」

和田「年末最後の放送、そして年始一発目の番組というタイミングで参加できて、本当に嬉しかったです。内容もとても楽しいものになっていると思いますので、ぜひ見ていただきたいですね」

井上「松田さんも和田さんも元プロ野球選手なので、スイングスピードやパワーは一般の方より圧倒的にあります。ただ一方で、ゴルフを通して『同じ人間なんだな』と感じる瞬間もたくさんあって、そこがこの番組の面白さだと思っています。スーパーショットとミスショットの差が大きいのも、この番組ならではですし、『自分だけじゃないんだ』と感じてもらえると思います。ぜひそこに注目して見ていただきたいですね」

文＝HOMINIS編集部

放送情報

松田宣浩の「熱男ゴルフ」

放送日時：前編（#17）2025年12月28日(日)10:00〜

後編（#18）2026年1月12日(日)10:00〜

チャンネル：スポーツライブ+

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ