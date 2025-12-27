小さいのにめっちゃ入る！【エドウィン】万能二つ折り財布がAmazonに
日常の必需品をスマートに整理する機能性財布【エドウィン】のラウンドジップ二つ折り財布で快適な収納力を手に入れるAmazonで販売中！
ジーンズなどでお馴染みのEDWIN(エドウイン)から、バイアスエンボス＆シボを組み合わせた切り替え合皮を採用した二つ折財布が登場した。二層式紙幣収納スペース、サイドマチ付の小銭収納スペースなど、使い勝手にもこだわった一品。光沢樹脂のゴールドロゴとリベット、アクセントのあるステッチを組み合わせたデザインがポイント。
合成皮革素材を採用し、バイアスエンボスとシボの切り替えデザインがカジュアルな雰囲気を演出する二つ折り財布。ラウンドジップ仕様で中身がこぼれにくく安心して使える実用的なつくりだ。
二層式の紙幣収納スペースと複数のカードポケット、小銭入れが備わり、日常の支払いに必要な収納力をしっかり確保。コンパクトサイズでバッグやポケットにも収まりやすい。
耐久性のある合皮素材にステッチやリベットのアクセントを加えたデザインで、デニムブランドらしいカジュアルな印象を強める。通勤や通学、普段使いにもマッチする仕上がりだ。
ラウンドジップタイプの開閉は素早くアクセスでき、収納物の落下を防ぐ効果もあり、日々の使用でも安心感がある。カード・紙幣・小銭をまとまりよく持ち運べる財布として活躍する。
