価格31万円！ 新型原付二種「ミニQ」発表！ ホンダ「初代モンキー」風“旧車デザイン”採用！ クラッチ操作不要で「67kg軽量ボディ」の新型モデルが発売
リジッドフレーム採用でダイレクトな走行性を実現
4ミニ系のパーツなどを取り扱う「MINIMOTO（ミニモト）」が、新型モデル「MINI Q（ミニQ）」を発売します。このモデルは、初心者でも安心して扱える軽量な車体が特徴です。
MINI Qは、ホンダ「モンキー」の初代モデルを思わせる愛らしい外観を持つ小型ファンモデルです。
心臓部には排気量110ccのYX製単気筒4ストロークエンジンを搭載し、最大出力5.1kw／8000rpm、最大トルク7.2Nm／5000rpmを発揮し、最高速度は80km／hに達します。
遠心クラッチが採用されているため、クラッチ操作をすることなくライディングを楽しめる点も大きな魅力です。足回りには、フロントに油圧サスペンション、リアにはリジッド方式を採用しており、クラシカルな見た目とは裏腹に軽快な走行性能を実現しています。ブレーキは前後ともにドラム式です。
全長は1170mmとコンパクトながら、フレームは頑丈に設計されており、優れた走行安定性が確保されています。また、車体重量はわずか67kgと非常に軽量なため、軽バンといった小型のトランスポーターにも容易に積み込み、好きな場所へ持ち運ぶことが可能です。
価格（消費税込）は31万1200円で、初回ロットの入荷は2025年12月から2026年1月頃が予定されています。
また、12月31日までに注文した場合は、1万円引きの特別価格で購入できるキャンペーンも実施されます。その愛くるしい見た目と扱いやすさから、幅広い層に受け入れられる一台となるでしょう。
■「ミニQ」主要諸元
原動機製造元 YX
原動機方式 単気筒4ストローク／空冷
原動機型式 153FMH-2
原動機外寸法 460×300×260mm
原動機重量 21kg
ボア×ストローク 52.4×49.5mm
最大回転数 8000rpm
最大トルク 3N.m
使用オイルポンプ RR3OX
オイルポンプ能力 25L／h
最大トルク 7.2N.m／5000rpm
最大出力 5.1kw／8000rpm
圧縮率 9.0:1
クラッチタイプ 4枚板／遠心クラッチ
ギャ方式 4速リターン
タイヤサイズ 前輪:3.5-6／後輪:3.5-6
空気圧 フロント:250kpa／リア:250kpa
車体荷重バランス 前輪:32kg／後輪:35kg
最大積載重量バランス 前輪:53kg／後輪:89kg
車体寸法 全長1170×全幅647×全高810mm
原動機始動方式 キック始動／セルモーター始動
使用燃料 ガソリンもしくはハイオクガソリン
ホイールベース 855mm
乗車人数 1人
最大総載重量 200kg
最大積載重量 142kg
車体重量 67kg
最高速度 80km／h
前輪ブレーキ方式 ドラム
後輪ブレーキ方式 ドラム
ブレーキ作動方式 前:ハンドブレーキ／後:フットブレーキ