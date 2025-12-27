「アルファード」の“ゴツゴツ”キャンピングカーがスゴい！

オートフレッシュセンターが展開するアウトドアブランド「ビーユースフル」は、2025年12月5日から7日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー関西2025（大阪モーターショー2025）」において、トヨタ「アルファード」をベースとしたキャンピングカーを出展しました。

トヨタを代表する高級ミニバンのアルファードですが、一体どのようなキャンピングカーなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがゴツゴツ仕様の「アルファード キャンピングカー」です！（30枚以上）

今回出展されたアルファードのキャンピングカーは、2021年式のハイブリッド車をベースとしています。

エクステリアは、ザラザラした質感をもつ「ラプターライナー」によってオールペイントされており、軍用車両のような硬派な印象を醸し出しています。

また、フロントのJAOS製スキッドバーや大型のフォグランプに加え、トーヨータイヤ「オープンカントリー」とデルタフォース「オーバーランダー」を組み合わせた足回りも目を引くポイントでしょう。

一方、このキャンピングカーの最大の特徴となっているのが、ポップアップ式のルーフトップテントです。

このルーフトップテントは、ポルトガルのルーフトップテントブランドであるジェームス・バロウド製のもので、アルファードのサンルーフを出入り口として使用することができる「2 in 1（ツーインワン）」仕様に加工されています。

なお、ルーフトップテント未展開時のボディサイズは全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mmとなっており、ベースモデルのサイズ感が維持されています。

インテリアは、アルファードの魅力である高級感を維持しつつも、車中泊に適した工夫が数多く施されました。

フラット化された室内空間には大人2名が就寝可能な空間が広がっており、ビーユースフル製の「アルミンシェルフ」によって利便性がさらに高められています。

そのほか、アルファードのハイブリッド車がベースであることから、1500WのAC100V電源が利用可能です。

このアルファードベースのキャンピングカーについて、ビーユースフルの担当者は次のように話します。

「アルファードのキャンピングカーの開発に際して、なによりも優先したのが『快適性』です。

キャンピングカーでの旅は、スタートしてから現地まで快適に移動し、そのうえで到着後も足を伸ばしてリラックスしたり、眠れたりすることが重要だと考えています。

一方、キャンピングカーのベースとして主流のトヨタ『ハイエース』は、広大な室内空間は魅力であるものの、商用車であることから移動時の快適性が課題となっていました。

その点、高級ミニバンのアルファードであれば、乗り心地が非常によく、快適に移動することができます。

そうした経緯から、キャンピングカーのベースとして採用しました」

※ ※ ※

ビーユースフルでは、「こんなものが欲しかった」をコンセプトに、さまざまなアウトドア用品を販売しています。

そのなかのひとつであるアルミンシェルフは、アルマイト加工が施されたアルミ製のシェルフ（棚）で、車内はもちろん、ルーフトップテント内やアウトドアシーンで多様な使い方ができるといいます。

また、軽量かつ伸縮可能な構造となっているため、ラゲッジルームなどにコンパクトに収納することが可能となっています。

前出の担当者は「アルミンシェルフによって、より快適な車中泊を提案できれば」と意気込みを語りました。