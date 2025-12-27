ハリー杉山 （C）ORICON NewS inc.

　タレントのハリー杉山（40）が25日、自身のインスタグラムを更新。「"Merry Christmas with mum"」と、母と過ごしたクリスマスの様子を披露した。

　「イヴは母親とカジュアルクリスマスディナー」と明かし、母との2ショットをアップ。「親友のタルトを食べながらChristmas wishを考えましたが シンプルに生きてるだけで幸せなのです　そんなことを母に伝えました」と素直な気持ちを伝え、「今年もあと少し　遠いところにいる家族なのか 学生時代の親友なのか 良き理解者なのか 一通の手紙、一本の電話 それがなんだかいつも以上にあたたかく感じる季節　Bless you all May we embrace the blessings of life」と温かい言葉で締めくくった。

　この投稿には、「ハリーさんもお母様も、とても素敵です!! いい笑顔」「お母様が岩崎良美さんそっくりで素敵＆かっこいい」「So sweet」「ハリーさんのメッセージ読んで あたたかい気持ちになりました ありがとう　おふたりの素敵なショットですね！」などのコメントが寄せられている。