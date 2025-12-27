テレ東年末恒例『年忘れにっぽんの歌』、『紅白』出場・水森かおり“生放送”に登場 辰巳ゆうと＆真田ナオキは“昭和の名曲”歌唱
テレビ東京は31日、『第58回 年忘れにっぽんの歌』（後4：00〜9：55）を放送する。
【番組カット】SPコラボを披露するマツケン×超とき宣
テレ東が誇る年末恒例歌特番も今年で58回目。半世紀以上にわたり、日本を代表する歌手が誰もが口ずさめる名曲をお届けしてきました。今年は、昨年同様、相模女子大学グリーンホールで収録されたステージの模様に加え、なんと11年ぶりに一部生放送で届ける。
「相模女子大学グリーンホール」での舞台はもちろん、生放送でもそうそうたる顔ぶれの歌手陣が名曲の数々を熱く歌い上げる。収録に参加したデビュー30周年の水森かおりは、生放送にも登場。この日は『紅白歌合戦』の出演も控えており、昭和世代には懐かしい“大みそかの歌番組掛け持ち状態”となる。
とある場所に作られた特設ステージには、大川栄策、田川寿美、ゴールデンボンバーというバラエティーに富んだ顔ぶれが集結。また2025年といえば「大阪・関西万博」。大いに沸いたイベントを振り返りながら、中村美律子とともに大阪ソング特集を送る。また、デビュー25周年を迎えた山内惠介は、ちょっと意外な場所で生歌唱する予定予定。さらにフレッシュな若手2人、辰巳ゆうとと真田ナオキは 、“昭和100年”イヤーにふさわしく、昭和の名曲を披露する。
■番組概要
【タイトル】『第58回 年忘れにっぽんの歌』
【放送日時】2025年12月31日（水）午後4時〜9時55分
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【司会】徳光和夫、竹下景子、中山秀征
【出演】青山新、秋元順子、石川さゆり、市川由紀乃、一之森大湖、五木ひろし、伊藤咲子、イルカ、大月みやこ、丘みどり、柏木由紀、狩人、川中美幸、木村徹二、クミコ、倉たけし（ロバート 秋山竜次）、香西かおり、九重佑三子、伍代夏子、小林幸子、サーカス、堺正章、坂本冬美、島津亜矢、SHOW-WA、千昌夫、田辺靖雄、超ときめき▽宣伝部、天童よしみ、鳥羽一郎、中尾ミエ、なかざわけんじex.H2O、長山洋子、新沼謙治、新浜レオン、畠山みどり、氷川きよし、福田こうへい、藤あや子、細川たかし、堀内孝雄、BORO、前川清、松崎しげる、松平健、MATSURI、萬みきお（サンドウィッチマン 伊達みきお）、御崎進（藤井隆）、三沢あけみ、水谷千重子（友近）、水森かおり、三田明、三山ひろし、森口博子、山内惠介、山田太郎、山本リンダ、山本譲二 ほか（※50音順）
【番組カット】SPコラボを披露するマツケン×超とき宣
テレ東が誇る年末恒例歌特番も今年で58回目。半世紀以上にわたり、日本を代表する歌手が誰もが口ずさめる名曲をお届けしてきました。今年は、昨年同様、相模女子大学グリーンホールで収録されたステージの模様に加え、なんと11年ぶりに一部生放送で届ける。
「相模女子大学グリーンホール」での舞台はもちろん、生放送でもそうそうたる顔ぶれの歌手陣が名曲の数々を熱く歌い上げる。収録に参加したデビュー30周年の水森かおりは、生放送にも登場。この日は『紅白歌合戦』の出演も控えており、昭和世代には懐かしい“大みそかの歌番組掛け持ち状態”となる。
■番組概要
【タイトル】『第58回 年忘れにっぽんの歌』
【放送日時】2025年12月31日（水）午後4時〜9時55分
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【司会】徳光和夫、竹下景子、中山秀征
【出演】青山新、秋元順子、石川さゆり、市川由紀乃、一之森大湖、五木ひろし、伊藤咲子、イルカ、大月みやこ、丘みどり、柏木由紀、狩人、川中美幸、木村徹二、クミコ、倉たけし（ロバート 秋山竜次）、香西かおり、九重佑三子、伍代夏子、小林幸子、サーカス、堺正章、坂本冬美、島津亜矢、SHOW-WA、千昌夫、田辺靖雄、超ときめき▽宣伝部、天童よしみ、鳥羽一郎、中尾ミエ、なかざわけんじex.H2O、長山洋子、新沼謙治、新浜レオン、畠山みどり、氷川きよし、福田こうへい、藤あや子、細川たかし、堀内孝雄、BORO、前川清、松崎しげる、松平健、MATSURI、萬みきお（サンドウィッチマン 伊達みきお）、御崎進（藤井隆）、三沢あけみ、水谷千重子（友近）、水森かおり、三田明、三山ひろし、森口博子、山内惠介、山田太郎、山本リンダ、山本譲二 ほか（※50音順）