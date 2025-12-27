歌手の工藤静香が２６日放送のＴＢＳ系特番「明石家さんまのご長寿グランプリ２０２５」（午後６時）にゲスト出演。ＭＣの明石家さんまの日常生活にイエローカードを出す一幕があった。

この日、大の犬好きとして、さんまの愛犬探しに参戦した工藤。夫の木村拓哉とともに、さんまとは３０年来の交流があるが、さんまが犬を飼うことに関しては「ふっと考えると反対だけど、これを機に生活を変えるっていう…。みんなもそう思ってると思う」と番組スタッフを指しながら賛成。

深夜まで自身が出演するテレビ番組を見返して昼過ぎに起きる生活を続けているさんまは、工藤を見ながら「３０年の付き合いになるのかな？ 会うたびに女性のことを注意されてんねん。（そんな仲の工藤に）３０年たって『生活を変えるべき』って言われるのはええねん」と言いながらスタッフには「お前らには言われたくないねん。俺をこんなふうにしたのはお前らやろ！」と抗議。

そんなさんまに工藤は「でも、ワンちゃんがいると朝からの生活が変わると思って。だって、謎の時間に起きてるでしょ。それでいいと思ってる。『これが俺やねん』みたいな」とモノマネをまじえて注意。

「たとえば好きなユーチューブを見たり、情報を見たりするのを、もうちょっと早くすればいいのよ。全部を。ロケの時間も早くすればいい」とアドバイスしていた。