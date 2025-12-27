【有馬記念】「タバルへの声援が嬉しかった」メイショウタバルを生んだ母馬と北海道で暮らす女性の思い



【動画】有馬記念 メイショウタバル特集｜https://youtu.be/_CxzUNz-Qwg

今週末12月28日（日）に中山競馬場で行われる第70回有馬記念。ファン投票によって出走馬が決まるこのグランプリレースは、競馬ファンだけでなく、競走馬に関わる全ての人々が憧れる「ドリームレース」として知られている。

今年のファン投票で4位に入り、41万票を集めた人気馬がメイショウタバル（牡4 鹿毛 石橋守厩舎 父ゴールドシップ）。その手綱を握るのは、有馬記念で歴代最多タイの4勝を誇る武豊騎手。

今年6月の春のグランプリレース、宝塚記念(GI)を制したメイショウタバルは、有馬記念で春秋グランプリ制覇を狙う。

そんなメイショウタバルに特別な思いを抱く女性が、北海道の馬産地・日高地方にいる。メイショウタバルの生まれ故郷である三嶋牧場で働く松尾恵理香さん。彼女が世話をしているのは、メイショウタバルの母馬。

福岡県出身の松尾さんは、以前は新宿で医療事務として働いていが、35歳で一念発起して競走馬の世界に飛び込んだ。

「いっぱい競馬場行っててファンで終わりたくないなと思っちゃって、自分で育て...人生1回ですし、やるならやりたいなと思って、思い切りました」

松尾さんは日高にある競走馬の育成施設で研修を積んだ後、三嶋牧場に就職。そこで出会ったのがメイショウタバルでした。

「ちょっと乗せてもらう機会がありました。私も未熟でそんなに感じる余裕がなかったんですけど、ただ、力は強かった」

メイショウタバルが出走した今年の宝塚記念には松尾さんも応援に駆けつけた。

「タバルがGI宝塚記念を勝ったというのも嬉しかったんですけど、声を枯らしながら『タバル』って応援してくれてる方とかの、タバルへの声援、そういうのを見たり聞いたりとかして、もう本当にそれがすごく嬉しかったです」

有馬記念では有力馬の1頭として参戦するメイショウタバル。多くのファンが注目する有馬記念は、松尾さんにとっても特別なレースだと言います。

「競馬ファンの頃からワクワクしてすごく好きなレースだったので、本当に嬉しいしかないですね。まず無事に走ってほしいっていうのと、落ち着いて気持ちよく走ってくれたら嬉しいな」と松尾さんは語る。

有馬記念の枠順、武豊騎手とのコンビで挑むメイショウタバルは3枠6番。ファン投票1位で連覇を狙うレガレイラは3枠5番に入った。

■第70回有馬記念（GI）枠順

2025年12月28日（日）5回中山8日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 エキサイトバイオ（牡3 荻野極）

1-2 シンエンペラー（牡4 坂井瑠星）

2-3 ジャスティンパレス（牡6 団野大成）

2-4 ミュージアムマイル（牡3 C.デムーロ）

3-5 レガレイラ（牝4 C.ルメール）

3-6 メイショウタバル（牡4 武豊）

4-7 サンライズジパング（牡4 鮫島克駿）

4-8 シュヴァリエローズ（牡7 北村友一）

5-9 ダノンデサイル（牡4 戸崎圭太）

5-10 コスモキュランダ（牡4 横山武史）

6-11 ミステリーウェイ（セ7 松本大輝）

6-12 マイネルエンペラー（牡5 丹内祐次）

7-13 アドマイヤテラ（牡4 川田将雅）

7-14 アラタ（牡8 大野拓弥）

8-15 エルトンバローズ（牡5 西村淳也）

8-16 タスティエーラ（牡5 松山弘平）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





