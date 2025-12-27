２７日にサウジアラビアで開催されるボクシング世界戦興行で、ＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチに臨む元世界２階級制覇王者の寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝と対戦予定だった王者ウィリバリド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝が２６日の前日計量後に体調を崩して入院したため、試合が中止となることが同日、明らかになった。米老舗専門誌リング誌が報じた。同誌によれば、主催するサウジアラビア総合娯楽庁のトゥルキ・アラルシク長官が代替の対戦相手を２人リストアップしているという。

寺地はスーパーフライ級転向初戦で世界王座に挑戦し、日本勢史上８人目となる３階級制覇が懸かっていた。また、同王座を奪取すれば、次戦で世界３団体統一同級王者“バム”ことジェシー・ロドリゲス（２５）＝米国＝との４団体統一戦が実現する可能性も高まっており、試合前には「こここで絶対に勝ってチャンスをつかみたい。（負けたら終わりの）危機感はあるが、やる気もその分増える。すごくワクワクしている。いつも以上の実力を出せるんじゃないか。モチベーションは今までと違う」と語っていただけに、無念の世界戦消滅となった。

２６日の前日計量では寺地が規定を２００グラム下回る５１・９キロ、ガルシアは５１・６キロで一発クリア。公開でのセレモニー計量では両者ともに出席し、フェースオフでにらみ合った後、握手を交わしていた。