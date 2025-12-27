今回は、彼氏にフラれ、気分転換にハワイ旅行をしたら、最悪な出来事に遭遇したエピソードを紹介します。

ホテルで朝食をとっていたら…

「3年付き合って結婚を考えていた彼氏に、ひどいフラれ方をした私。メンタルがボロボロで生きる気力もなくなっていたところ、友人に『海外旅行でもして、気分転換してきたら』『きっと元カレのことも忘れるよ』と言われ、ハワイに行くことにしました。

年末年始の長期休みを使って行ったのですが、最高の天気と景色で癒やされ、元カレのことなんかすっかり忘れましたね。

そしてハワイに着いた翌日の朝、宿泊しているホテルで朝食をとっていたら、聞き覚えのある声がしたんです。振り返ると、なんと元カレと新しい彼女がいて……せっかく元カレのことを忘れ、非日常を楽しんでいたのにぶち壊されました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ よりによってハワイで、しかも同じホテルで会うなんて……と思ってしまいますね。この後もまた元カレと新しい彼女と会ったら、と思うと落ち着かないですし……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。