2025年12月31日（水）、大晦日の午後はNHK総合で人気番組『ブラタモリ』の「川崎大師」編が2本立てで一挙再放送されます。日本有数の初詣スポットとして知られる川崎大師の人気の裏には、地形や歴史、そして鉄道との意外な関係が隠されていました。

平安時代の伝説から、江戸時代に徳川将軍がもたらしたブーム、そして「初詣」という習慣そのものを生み出した京急大師線（関東初の電気鉄道）の歴史まで、タモリさんが徹底的に解き明かします。

ナレーションをあいみょんさんが務めるこの番組は、NHKプラスでの見逃し配信も予定されています。お出かけ前にチェックすれば、いつもの参拝がもっと楽しくなるはずです。

12月31日（水）NHK総合午後1時05分から、2本あるのでお見逃しなく

2025年の大晦日には、お昼から2本続けで川崎大師に関連する『ブラタモリ』が放送されます。この2つの番組を見る事で、川崎大師の知られざる歴史をじっくり堪能できる構成になっています。関東初の電気鉄道である京浜急行（京急）のルーツを辿り、廃線跡の「鉄道部品の工場」も訪ねます。

ブラタモリ 川崎大師 （写真：NHK）

放送スケジュール：2025年12月31日（水）NHK総合

1、「日本有数の初詣スポット川崎大師 その人気の秘密に迫る」

12/31 午後1:05 〜 午後1:35

光るご本尊の謎：平安時代、漁師が海で発見したという伝説の正体とは？

徳川将軍と厄除け：江戸時代、11代将軍・徳川家斉の参拝をきっかけに爆発的人気となった理由に迫ります。

Uターンする謎の参道：なぜか本堂を出るとぐるりと回る奇妙な参道。その背景には、かつての「東海道」と「川崎宿」との深い関係がありました。

ブラタモリ （写真：NHK）

「川崎大師と鉄道▼川崎大師の人気と鉄道の意外な関係 初詣の謎も」

12/31 午後1:35 〜 午後2:05

「初詣」の習慣は鉄道が生んだ？：明治時代、参拝客を呼ぶために作られた鉄道が、今の日本の正月の風景をどう変えたのか、驚きの歴史が明かされます。

京急大師線で終点へ：関東初の電気鉄道として誕生した京浜急行。そのルーツを辿り、タモリさんは廃線跡にある「鉄道部品の工場」へ。マニアックな展示に大興奮！

名物と鉄道の意外な接点：川崎大師の名物（久寿餅など）と鉄道の発展には、切っても切れない関係がありました。

京急 川崎大師駅（写真：PIXTA）

出演者・番組情報

出演：タモリ

パートナー：佐藤茉那アナウンサー

語り：あいみょん

NHKプラスでの見逃し配信

NHKプラスでの見逃し配信：放送中から放送終了後1週間まで、NHKプラスでも視聴可能です。

１ 配信期間：2025/12/31 午後1:34 〜 2026/01/07 午後1:34

２ 配信期間：2025/12/31 午後2:04 〜 2026/01/07 午後2:04

地形や鉄道の歴史を知ることで、見慣れた参道の景色がガラリと変わって見えるはず。 大晦日はタモリさんと一緒に「深読み」を楽しんでから、新しい年を迎える準備をしてみてはいかがでしょうか。 2026年の初詣は、京急大師線に乗って「鉄道が生んだ文化」を肌で感じてみるのも素敵ですね。

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）