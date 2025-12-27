　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,323銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <7138> ＴＯＲＩＣＯ　東証Ｇ　　201倍 (16,061) 　　487　( +102.9 )　 仮想通貨関連
２. <7602> レダックス　　東証Ｓ 　71.0倍 ( 2,342) 　　184　( +41.5 )　
３. <7042> アクセスＨＤ　東証Ｓ 　43.0倍 ( 　344) 　　719　( +20.6 )　
４. <130A> ウェリタス　　東証Ｇ 　21.0倍 ( 1,995) 　　540　( +17.6 )　
５. <6217> 津田駒　　　　東証Ｓ 　20.8倍 ( 4,879) 　　671　( +59.4 )　
６. <485A> ＰｏｗｅｒＸ　東証Ｇ 　19.5倍 (59,922)　　2383　( +66.6 )　 電気自動車関連
７. <3512> フエルト　　　東証Ｓ 　18.9倍 ( 　510) 　　769　( +22.3 )　
８. <6901> 沢藤電　　　　東証Ｓ 　18.2倍 ( 　164)　　1298　( +29.4 )　
９. <3261> グラン　　　　東証Ｇ 　17.7倍 ( 　530) 　　662　( -44.4 )　
10. <7363> ベビカレ　　　東証Ｇ 　16.9倍 ( 　118)　　1619　(　+3.1 )　
11. <7923> トーイン　　　東証Ｓ 　16.8倍 ( 　168)　　1183　( +38.7 )　
12. <6734> ニューテック　東証Ｓ 　12.9倍 (　　90)　　2640　( +20.2 )　 人工知能関連
13. <8746> ｕｎｂａｎｋ　東証Ｓ 　12.4倍 ( 2,898) 　　330　( +28.4 )　 仮想通貨関連
14. <6046> リンクバル　　東証Ｇ 　11.8倍 ( 　604) 　　149　(　+8.0 )　
15. <4960> ケミプロ　　　東証Ｓ 　10.7倍 ( 　662) 　　350　(　+6.1 )　 ペロブスカイト太陽電池関連
16. <2499> 日本和装　　　東証Ｓ 　10.5倍 ( 　189) 　　368　(　+1.1 )　
17. <6858> 小野測器　　　東証Ｓ　　9.9倍 ( 　397) 　　649　(　+7.1 )　
18. <9647> 協和コンサル　東証Ｓ　　9.9倍 (　　79)　　7720　(　+9.5 )　 防衛関連
19. <2323> ｆｏｎｆｕｎ　東証Ｓ　　9.5倍 ( 　769) 　　978　( +21.0 )　 サイバーセキュリティ関連
20. <2345> クシム　　　　東証Ｓ　　8.9倍 ( 2,833) 　　249　( +31.7 )　 仮想通貨関連
21. <7624> ＮａＩＴＯ　　東証Ｓ　　8.9倍 ( 　160) 　　135　(　-4.3 )　
22. <3856> Ａバランス　　東証Ｓ　　8.7倍 ( 2,602) 　　381　( -15.9 )　
23. <6029> アトラＧ　　　東証Ｓ　　8.3倍 ( 　938) 　　182　(　+4.6 )　
24. <4833> Ｄｅｆコン　　東証Ｇ　　8.2倍 ( 2,469)　　　64　(　+6.7 )　 仮想通貨関連
25. <4784> ＧＭＯインタ　東証Ｐ　　7.7倍 (20,603)　　1095　( +44.3 )　 生成AI関連
26. <3928> マイネット　　東証Ｓ　　7.2倍 ( 　733) 　　282　( +13.3 )　 人工知能関連
27. <5707> 東邦鉛　　　　東証Ｐ　　7.1倍 ( 6,404) 　　949　( +21.4 )　
28. <7148> ＦＰＧ　　　　東証Ｐ　　6.9倍 ( 6,085)　　1880　( -14.5 )　 JPX日経400採用
29. <5125> ファインズ　　東証Ｇ　　6.9倍 ( 　103) 　　728　( +16.9 )　
30. <4679> 田谷　　　　　東証Ｓ　　6.9倍 ( 　370) 　　251　( +14.1 )　
31. <5078> セレ　　　　　東証Ｓ　　6.8倍 (　　82)　　4575　( -22.2 )　
32. <4199> ワンプラ　　　東証Ｇ　　6.6倍 ( 1,647)　　1338　( +63.4 )　
33. <3803> イメージ情報　東証Ｇ　　6.2倍 ( 　450) 　　532　(　+2.7 )　
34. <4255> ＴＨＥＣＯＯ　東証Ｇ　　6.1倍 ( 　141)　　2202　( +16.4 )　
35. <4334> ユークス　　　東証Ｓ　　5.9倍 ( 　392) 　　395　(　+4.5 )　
36. <3306> 日本麻　　　　東証Ｓ　　5.9倍 (　　95) 　　672　(　-4.3 )　
37. <7694> いつも　　　　東証Ｇ　　5.4倍 ( 　283) 　　660　( +17.4 )　 生成AI関連
38. <9270> バリュエンス　東証Ｇ　　5.0倍 ( 　583)　　1133　( +15.6 )　
39. <6286> 静甲　　　　　東証Ｓ　　5.0倍 (　　95)　　1383　(　+7.6 )　
40. <6579> ログリー　　　東証Ｇ　　5.0倍 ( 　104) 　　309　(　-1.3 )　
41. <4073> ジィ・シィ　　東証Ｇ　　4.7倍 (　　66) 　　584　(　+3.0 )　
42. <3719> ＡＩストーム　東証Ｓ　　4.7倍 ( 4,433) 　　254　( +22.7 )　 人工知能関連
43. <6177> アップバンク　東証Ｇ　　4.6倍 ( 1,218) 　　125　( -28.2 )　 仮想通貨関連
44. <3067> 東京一番　　　東証Ｓ　　4.5倍 ( 　163) 　　429　(　-4.5 )　
45. <4582> シンバイオ　　東証Ｇ　　4.5倍 ( 　642)　　　90　(　-3.2 )　
46. <5892> ユトリ　　　　東証Ｇ　　4.4倍 ( 1,456)　　2753　( +20.8 )　
47. <9651> 日本プロセス　東証Ｓ　　4.4倍 (　　61)　　1900　(　+8.7 )　 自動運転車関連
48. <3513> イチカワ　　　東証Ｓ　　4.3倍 ( 　138)　　2822　( +19.3 )　
49. <7965> 象印　　　　　東証Ｐ　　4.3倍 ( 1,383)　　1573　(　-1.8 )　
50. <5103> 昭和ＨＤ　　　東証Ｓ　　4.3倍 (　　77)　　　43　(　-6.5 )　

株探ニュース