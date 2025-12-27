週間ランキング【約定回数 増加率】 (12月26日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,323銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <7138> ＴＯＲＩＣＯ 東証Ｇ 201倍 (16,061) 487 ( +102.9 ) 仮想通貨関連
２. <7602> レダックス 東証Ｓ 71.0倍 ( 2,342) 184 ( +41.5 )
３. <7042> アクセスＨＤ 東証Ｓ 43.0倍 ( 344) 719 ( +20.6 )
４. <130A> ウェリタス 東証Ｇ 21.0倍 ( 1,995) 540 ( +17.6 )
５. <6217> 津田駒 東証Ｓ 20.8倍 ( 4,879) 671 ( +59.4 )
６. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ 19.5倍 (59,922) 2383 ( +66.6 ) 電気自動車関連
７. <3512> フエルト 東証Ｓ 18.9倍 ( 510) 769 ( +22.3 )
８. <6901> 沢藤電 東証Ｓ 18.2倍 ( 164) 1298 ( +29.4 )
９. <3261> グラン 東証Ｇ 17.7倍 ( 530) 662 ( -44.4 )
10. <7363> ベビカレ 東証Ｇ 16.9倍 ( 118) 1619 ( +3.1 )
11. <7923> トーイン 東証Ｓ 16.8倍 ( 168) 1183 ( +38.7 )
12. <6734> ニューテック 東証Ｓ 12.9倍 ( 90) 2640 ( +20.2 ) 人工知能関連
13. <8746> ｕｎｂａｎｋ 東証Ｓ 12.4倍 ( 2,898) 330 ( +28.4 ) 仮想通貨関連
14. <6046> リンクバル 東証Ｇ 11.8倍 ( 604) 149 ( +8.0 )
15. <4960> ケミプロ 東証Ｓ 10.7倍 ( 662) 350 ( +6.1 ) ペロブスカイト太陽電池関連
16. <2499> 日本和装 東証Ｓ 10.5倍 ( 189) 368 ( +1.1 )
17. <6858> 小野測器 東証Ｓ 9.9倍 ( 397) 649 ( +7.1 )
18. <9647> 協和コンサル 東証Ｓ 9.9倍 ( 79) 7720 ( +9.5 ) 防衛関連
19. <2323> ｆｏｎｆｕｎ 東証Ｓ 9.5倍 ( 769) 978 ( +21.0 ) サイバーセキュリティ関連
20. <2345> クシム 東証Ｓ 8.9倍 ( 2,833) 249 ( +31.7 ) 仮想通貨関連
21. <7624> ＮａＩＴＯ 東証Ｓ 8.9倍 ( 160) 135 ( -4.3 )
22. <3856> Ａバランス 東証Ｓ 8.7倍 ( 2,602) 381 ( -15.9 )
23. <6029> アトラＧ 東証Ｓ 8.3倍 ( 938) 182 ( +4.6 )
24. <4833> Ｄｅｆコン 東証Ｇ 8.2倍 ( 2,469) 64 ( +6.7 ) 仮想通貨関連
25. <4784> ＧＭＯインタ 東証Ｐ 7.7倍 (20,603) 1095 ( +44.3 ) 生成AI関連
26. <3928> マイネット 東証Ｓ 7.2倍 ( 733) 282 ( +13.3 ) 人工知能関連
27. <5707> 東邦鉛 東証Ｐ 7.1倍 ( 6,404) 949 ( +21.4 )
28. <7148> ＦＰＧ 東証Ｐ 6.9倍 ( 6,085) 1880 ( -14.5 ) JPX日経400採用
29. <5125> ファインズ 東証Ｇ 6.9倍 ( 103) 728 ( +16.9 )
30. <4679> 田谷 東証Ｓ 6.9倍 ( 370) 251 ( +14.1 )
31. <5078> セレ 東証Ｓ 6.8倍 ( 82) 4575 ( -22.2 )
32. <4199> ワンプラ 東証Ｇ 6.6倍 ( 1,647) 1338 ( +63.4 )
33. <3803> イメージ情報 東証Ｇ 6.2倍 ( 450) 532 ( +2.7 )
34. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ 6.1倍 ( 141) 2202 ( +16.4 )
35. <4334> ユークス 東証Ｓ 5.9倍 ( 392) 395 ( +4.5 )
36. <3306> 日本麻 東証Ｓ 5.9倍 ( 95) 672 ( -4.3 )
37. <7694> いつも 東証Ｇ 5.4倍 ( 283) 660 ( +17.4 ) 生成AI関連
38. <9270> バリュエンス 東証Ｇ 5.0倍 ( 583) 1133 ( +15.6 )
39. <6286> 静甲 東証Ｓ 5.0倍 ( 95) 1383 ( +7.6 )
40. <6579> ログリー 東証Ｇ 5.0倍 ( 104) 309 ( -1.3 )
41. <4073> ジィ・シィ 東証Ｇ 4.7倍 ( 66) 584 ( +3.0 )
42. <3719> ＡＩストーム 東証Ｓ 4.7倍 ( 4,433) 254 ( +22.7 ) 人工知能関連
43. <6177> アップバンク 東証Ｇ 4.6倍 ( 1,218) 125 ( -28.2 ) 仮想通貨関連
44. <3067> 東京一番 東証Ｓ 4.5倍 ( 163) 429 ( -4.5 )
45. <4582> シンバイオ 東証Ｇ 4.5倍 ( 642) 90 ( -3.2 )
46. <5892> ユトリ 東証Ｇ 4.4倍 ( 1,456) 2753 ( +20.8 )
47. <9651> 日本プロセス 東証Ｓ 4.4倍 ( 61) 1900 ( +8.7 ) 自動運転車関連
48. <3513> イチカワ 東証Ｓ 4.3倍 ( 138) 2822 ( +19.3 )
49. <7965> 象印 東証Ｐ 4.3倍 ( 1,383) 1573 ( -1.8 )
50. <5103> 昭和ＨＤ 東証Ｓ 4.3倍 ( 77) 43 ( -6.5 )
株探ニュース