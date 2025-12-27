

●今週の業種別騰落率ランキング



※12月26日終値の12月19日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 23 業種 値下がり： 10 業種

東証プライム：1599銘柄 値上がり：1128 銘柄 値下がり： 437 銘柄 変わらず他： 34 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 非鉄金属(0263) +3.60 東邦鉛 <5707> 、ＪＸ金属 <5016> 、住友鉱 <5713>

２. 電気機器(0266) +3.17 コクサイエレ <6525> 、キオクシア <285A> 、スクリン <7735>

３. 証券・商品(0279) +3.16 東洋証券 <8614> 、スパークス <8739> 、マネックスＧ <8698>

４. 鉄鋼(0262) +2.80 大平金 <5541> 、新日本電工 <5563> 、東京鉄 <5445>

５. 医薬品(0258) +2.80 ネクセラ <4565> 、武田 <4502> 、塩野義 <4507>

６. 海運業(0272) +2.56 川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>

７. サービス業(0283) +1.85 ＧＭＯインタ <4784> 、日本空調 <4658> 、楽天グループ <4755>

８. その他金融業(0281) +1.67 ＳＢＩアルヒ <7198> 、オリックス <8591> 、日証金 <8511>

９. パルプ・紙(0256) +1.59 日本紙 <3863> 、ザ・パック <3950> 、トーモク <3946>

10. ガラス・土石(0261) +1.55 板硝子 <5202> 、東洋炭素 <5310> 、ニチアス <5393>

11. 石油・石炭(0259) +1.51 日本コークス <3315> 、ニチレキＧ <5011> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

12. 金属製品(0264) +1.45 ＳＵＭＣＯ <3436> 、ＲＳテクノ <3445> 、東京綱 <5981>

13. 化学(0257) +1.39 保土谷 <4112> 、レゾナック <4004> 、トリケミカル <4369>

14. 機械(0265) +1.33 サムコ <6387> 、野村マイクロ <6254> 、ローツェ <6323>

15. 情報・通信業(0275) +1.29 ＡＣＣＥＳＳ <4813> 、パークシャ <3993> 、ＫＬａｂ <3656>

16. その他製品(0269) +1.26 フルヤ金属 <7826> 、河合楽 <7952> 、ＮＩＳＳＨＡ <7915>

17. 銀行業(0278) +0.94 プロクレＨＤ <7384> 、ＣＣＩＧ <7381> 、清水銀 <8364>

18. 不動産業(0282) +0.65 ミガロＨＤ <5535> 、ケイアイ不 <3465> 、スターマイカ <2975>

19. 水産・農林業(0251) +0.48 サカタタネ <1377> 、極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333>

20. 陸運業(0271) +0.19 近鉄ＧＨＤ <9041> 、富士急 <9010> 、福山運 <9075>

21. 食料品(0254) +0.17 養命酒 <2540> 、ピックルス <2935> 、昭和産 <2004>

22. 鉱業(0252) +0.13 日鉄鉱 <1515> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>

23. 卸売業(0276) +0.09 トーメンデバ <2737> 、Ｂガレージ <3180> 、たけびし <7510>

24. 小売業(0277) -0.07 西松屋チェ <7545> 、しまむら <8227> 、良品計画 <7453>

25. 建設業(0253) -0.10 ダイダン <1980> 、高砂熱 <1969> 、鹿島 <1812>

26. ゴム製品(0260) -0.11 浜ゴム <5101> 、ＴＯＹＯ <5105>

27. 電気・ガス(0270) -0.23 東ガス <9531> 、関西電 <9503> 、邦ガス <9533>

28. 繊維製品(0255) -0.24 ゴルドウイン <8111> 、セーレン <3569> 、クラボウ <3106>

29. 倉庫・運輸(0274) -0.26 三井倉ＨＤ <9302> 、安田倉 <9324> 、トランシティ <9310>

30. 精密機器(0268) -0.49 セイコーＧ <8050> 、松風 <7979> 、朝日インテク <7747>

31. 輸送用機器(0267) -1.00 日産自 <7201> 、アイシン <7259> 、豊田合 <7282>

32. 保険業(0280) -1.40 ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、東京海上 <8766> 、Ａクリエイト <8798>

33. 空運業(0273) -1.56 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

