　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※12月26日終値の12月19日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,323銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3261> グラン　　　　東証Ｇ　　-44.4 　　662　 投資用不動産の販売不調など響き２５年１２月期業績予想を下方修正
２. <8995> 誠建設　　　　東証Ｓ　　-35.5　　1657　
３. <6177> アップバンク　東証Ｇ　　-28.2 　　125　 仮想通貨関連
４. <2743> ピクセル　　　東証Ｓ　　-25.0 　　　6　 データセンター関連
５. <5250> プライムスト　東証Ｓ　　-22.4　　1175　 人工知能関連
６. <5078> セレ　　　　　東証Ｓ　　-22.2　　4575　 2026年2月期通期業績予想の修正及び配当予想の据え置き
７. <3936> ＧＷ　　　　　東証Ｇ　　-18.4 　　133　
８. <4889> レナ　　　　　東証Ｇ　　-17.0　　1436　 人工知能関連
９. <3856> Ａバランス　　東証Ｓ　　-15.9 　　381　 第三者委員会の調査結果報告書を公表
10. <6347> プラコー　　　東証Ｓ　　-14.7 　　331　
11. <7148> ＦＰＧ　　　　東証Ｐ　　-14.5　　1880　 税制改正大綱で投資用不動産の財産評価を見直し方針
12. <4074> ラキール　　　東証Ｇ　　-13.0 　　705　 複数の案件が受注に至らず２５年１２月期業績予想を一転減収減益予想へ下方修正
13. <3189> ＡＮＡＰＨＤ　東証Ｓ　　-12.7 　　276　 人工知能関連
14. <3686> ＤＬＥ　　　　東証Ｓ　　-12.6 　　125　
15. <4166> かっこ　　　　東証Ｇ　　-11.6 　　818　 サイバーセキュリティ関連
16. <4579> ラクオリア　　東証Ｇ　　-11.6　　1017　
17. <476A> 辻本郷ＩＴＣ　東証Ｓ　　-11.5　　2487　
18. <7068> ＦフォースＧ　東証Ｇ　　-11.4 　　682　 自社株買い実施を発表
19. <2437> シンワワイズ　東証Ｓ　　-10.8 　　371　
20. <4376> くふうカンパ　東証Ｇ　　-10.7 　　151　
21. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ　　-10.5 　　792　
22. <7074> ２４７ＨＤ　　東証Ｇ　　-10.5 　　196　
23. <5342> ジャニス　　　名証Ｍ　　-10.3 　　356　
24. <184A> 学びエイド　　東証Ｇ　　-10.1 　　409　
25. <2338> クオンタムＳ　東証Ｓ 　　-9.8 　　348　 人工知能関連
26. <7046> ＴＤＳＥ　　　東証Ｇ 　　-9.6　　1329　
27. <9225> ブリッジＧ　　東証Ｇ 　　-9.0　　1063　
28. <9245> リベロ　　　　東証Ｇ 　　-8.9　　2241　
29. <4572> カルナバイオ　東証Ｇ 　　-8.7 　　401　
30. <6772> コスモス　　　東証Ｓ 　　-8.4　　8250　
31. <206A> ＰＲＩＳＭバ　東証Ｇ 　　-8.4 　　153　
32. <4875> メディシノバ　東証Ｓ 　　-8.3 　　209　
33. <6016> ジャパンエン　東証Ｓ 　　-8.3 　11720　
34. <3804> システムディ　東証Ｓ 　　-8.2　　1750　
35. <2395> 新日本科学　　東証Ｐ 　　-8.1　　1729　
36. <7172> ＪＩＡ　　　　東証Ｐ 　　-7.8　　2075　
37. <247A> Ａｉロボ　　　東証Ｇ 　　-7.8　　1594　 人工知能関連
38. <6824> 新コスモス　　東証Ｓ 　　-7.8　　4085　
39. <290A> Ｓｙｎｓ　　　東証Ｇ 　　-7.6　　1150　
40. <4888> ステラファ　　東証Ｇ 　　-7.6 　　206　
41. <9246> プロＨＤ　　　東証Ｇ 　　-7.3　　1098　
42. <4395> アクリート　　東証Ｇ 　　-7.3　　1215　 サイバーセキュリティ関連
43. <7918> ヴィアＨＤ　　東証Ｓ 　　-7.2 　　103　
44. <4937> ワクー　　　　東証Ｇ 　　-7.2　　1340　
45. <6166> 中村超硬　　　東証Ｇ 　　-7.1 　　273　 半導体製造装置関連
46. <9973> ＫＯＺＯＨＤ　東証Ｓ 　　-7.1　　　26　
47. <5619> マーソ　　　　東証Ｇ 　　-7.1 　　850　
48. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　東証Ｅ 　　-7.1 　539.8　
49. <7901> マツモト　　　東証Ｓ 　　-7.1 　　698　
50. <3776> ＢＢタワー　　東証Ｓ 　　-7.0 　　187　 データセンター関連

株探ニュース