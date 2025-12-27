週間ランキング【値下がり率】 (12月26日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※12月26日終値の12月19日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,323銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3261> グラン 東証Ｇ -44.4 662 投資用不動産の販売不調など響き２５年１２月期業績予想を下方修正
２. <8995> 誠建設 東証Ｓ -35.5 1657
３. <6177> アップバンク 東証Ｇ -28.2 125 仮想通貨関連
４. <2743> ピクセル 東証Ｓ -25.0 6 データセンター関連
５. <5250> プライムスト 東証Ｓ -22.4 1175 人工知能関連
６. <5078> セレ 東証Ｓ -22.2 4575 2026年2月期通期業績予想の修正及び配当予想の据え置き
７. <3936> ＧＷ 東証Ｇ -18.4 133
８. <4889> レナ 東証Ｇ -17.0 1436 人工知能関連
９. <3856> Ａバランス 東証Ｓ -15.9 381 第三者委員会の調査結果報告書を公表
10. <6347> プラコー 東証Ｓ -14.7 331
11. <7148> ＦＰＧ 東証Ｐ -14.5 1880 税制改正大綱で投資用不動産の財産評価を見直し方針
12. <4074> ラキール 東証Ｇ -13.0 705 複数の案件が受注に至らず２５年１２月期業績予想を一転減収減益予想へ下方修正
13. <3189> ＡＮＡＰＨＤ 東証Ｓ -12.7 276 人工知能関連
14. <3686> ＤＬＥ 東証Ｓ -12.6 125
15. <4166> かっこ 東証Ｇ -11.6 818 サイバーセキュリティ関連
16. <4579> ラクオリア 東証Ｇ -11.6 1017
17. <476A> 辻本郷ＩＴＣ 東証Ｓ -11.5 2487
18. <7068> ＦフォースＧ 東証Ｇ -11.4 682 自社株買い実施を発表
19. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ -10.8 371
20. <4376> くふうカンパ 東証Ｇ -10.7 151
21. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ -10.5 792
22. <7074> ２４７ＨＤ 東証Ｇ -10.5 196
23. <5342> ジャニス 名証Ｍ -10.3 356
24. <184A> 学びエイド 東証Ｇ -10.1 409
25. <2338> クオンタムＳ 東証Ｓ -9.8 348 人工知能関連
26. <7046> ＴＤＳＥ 東証Ｇ -9.6 1329
27. <9225> ブリッジＧ 東証Ｇ -9.0 1063
28. <9245> リベロ 東証Ｇ -8.9 2241
29. <4572> カルナバイオ 東証Ｇ -8.7 401
30. <6772> コスモス 東証Ｓ -8.4 8250
31. <206A> ＰＲＩＳＭバ 東証Ｇ -8.4 153
32. <4875> メディシノバ 東証Ｓ -8.3 209
33. <6016> ジャパンエン 東証Ｓ -8.3 11720
34. <3804> システムディ 東証Ｓ -8.2 1750
35. <2395> 新日本科学 東証Ｐ -8.1 1729
36. <7172> ＪＩＡ 東証Ｐ -7.8 2075
37. <247A> Ａｉロボ 東証Ｇ -7.8 1594 人工知能関連
38. <6824> 新コスモス 東証Ｓ -7.8 4085
39. <290A> Ｓｙｎｓ 東証Ｇ -7.6 1150
40. <4888> ステラファ 東証Ｇ -7.6 206
41. <9246> プロＨＤ 東証Ｇ -7.3 1098
42. <4395> アクリート 東証Ｇ -7.3 1215 サイバーセキュリティ関連
43. <7918> ヴィアＨＤ 東証Ｓ -7.2 103
44. <4937> ワクー 東証Ｇ -7.2 1340
45. <6166> 中村超硬 東証Ｇ -7.1 273 半導体製造装置関連
46. <9973> ＫＯＺＯＨＤ 東証Ｓ -7.1 26
47. <5619> マーソ 東証Ｇ -7.1 850
48. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 東証Ｅ -7.1 539.8
49. <7901> マツモト 東証Ｓ -7.1 698
50. <3776> ＢＢタワー 東証Ｓ -7.0 187 データセンター関連
株探ニュース