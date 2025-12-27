　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※12月26日終値の12月19日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,323銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7138> ＴＯＲＩＣＯ　東証Ｇ　　　103 　　487　 イーサリアム購入を前倒し
２. <485A> ＰｏｗｅｒＸ　東証Ｇ 　　66.6　　2383　
３. <4199> ワンプラ　　　東証Ｇ 　　63.4　　1338　
４. <6217> 津田駒　　　　東証Ｓ 　　59.4 　　671　 小型タイプの熱可塑性ＣＦＲＰ対応ロボットＡＦＰを開発
５. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ 　　53.5　　1088　 フィジカルAI関連
６. <4784> ＧＭＯインタ　東証Ｐ 　　44.3　　1095　 生成AI関連
７. <7602> レダックス　　東証Ｓ 　　41.5 　　184　 米フリーダムと合弁設立で基本合意
８. <7923> トーイン　　　東証Ｓ 　　38.7　　1183　 企業支援総合研究所系によるＴＯＢ価格１１８７円にサヤ寄せ
９. <3541> 農業総研　　　東証Ｇ 　　33.2 　　614　 ＳＯＭＰＯによるＴＯＢ価格７６７円にサヤ寄せ
10. <2345> クシム　　　　東証Ｓ 　　31.7 　　249　 仮想通貨関連
11. <6901> 沢藤電　　　　東証Ｓ 　　29.4　　1298　 スパークス系による公開買い付け発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
12. <8746> ｕｎｂａｎｋ　東証Ｓ 　　28.4 　　330　 仮想通貨関連
13. <4588> オンコリス　　東証Ｇ 　　28.2　　1101　 『ＯＢＰ－３０１』で富士フイルム傘下と品質契約
14. <1541> 純プラ信託　　東証Ｅ 　　28.1 　11670　
15. <1674> ＷＴプラチナ　東証Ｅ 　　25.9 　34940　
16. <1844> 大盛工業　　　東証Ｓ 　　25.2 　　516　 下水道関連
17. <6525> コクサイエレ　東証Ｐ 　　24.9　　5705　 前工程装置市場は本格局面入りとして米系証券が格上げ
18. <5817> ＪＭＡＣＳ　　東証Ｓ 　　24.7　　1230　 人工知能関連
19. <6387> サムコ　　　　東証Ｐ 　　24.3　　4735　 半導体製造装置関連
20. <6330> 東洋エンジ　　東証Ｐ 　　24.1　　2716　 レアアース関連
21. <3719> ＡＩストーム　東証Ｓ 　　22.7 　　254　 人工知能関連
22. <280A> ＴＭＨ　　　　東証Ｇ 　　22.7　　1135　 半導体製造装置関連
23. <7409> エアロエッジ　東証Ｇ 　　22.5　　6750　
24. <3512> フエルト　　　東証Ｓ 　　22.3 　　769　 ＴｏＳＴＮｅＴ－３で３８万１３００株を取得
25. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　22.2 　11415　 米マイクロン上場来高値更新でメモリー市況高恩恵期待の資金流入
26. <5707> 東邦鉛　　　　東証Ｐ 　　21.4 　　949　 銀相場上昇の恩恵で業績改善期待の買いが加速
27. <2323> ｆｏｎｆｕｎ　東証Ｓ 　　21.0 　　978　 １月２９日を基準日として１株から３株に株式分割へ
28. <5892> ユトリ　　　　東証Ｇ 　　20.8　　2753　 アカツキなどとの資本・業務提携を材料視
29. <7042> アクセスＨＤ　東証Ｓ 　　20.6 　　719　
30. <5724> アサカ理研　　東証Ｓ 　　20.2　　2422　 レアアース関連
31. <6734> ニューテック　東証Ｓ 　　20.2　　2640　 サクサがＴＯＢ
32. <276A> ククレブ　　　東証Ｇ 　　20.1　　3305　 不動産仲介サービスを受注
33. <5240> ｍｏｎｏＡＩ　東証Ｇ 　　19.8 　　296　 人工知能関連
34. <6629> Ｔホライゾン　東証Ｓ 　　19.8　　1126　 高技術を駆使しＡＩ・ロボティクス分野が活躍領域に
35. <4664> ＲＳＣ　　　　東証Ｓ 　　19.7　　1374　
36. <462A> ファンディノ　東証Ｇ 　　19.3　　1335　 『第２種金融商品取引業』及び『投資運用業』登録準備を強化
37. <3513> イチカワ　　　東証Ｓ 　　19.3　　2822　
38. <2334> イオレ　　　　東証Ｇ 　　19.2 　　429　 仮想通貨関連
39. <6254> 野村マイクロ　東証Ｐ 　　19.0　　3105　 半導体製造装置関連
40. <352A> ロイブ　　　　東証Ｇ 　　18.5 　　992　 レオス・キャピタルワークスが大量保有報告書を提出
41. <402A> アクセルＨＤ　東証Ｇ 　　18.2 　　506　 防衛省の「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」を落札
42. <7735> スクリン　　　東証Ｐ 　　18.1 　15100　 前工程市場回復局面入りで米系証券が目標株価上げ
43. <3549> クスリアオキ　東証Ｐ 　　17.9　　4362　 記念配当や自社株買いなど好感
44. <130A> ウェリタス　　東証Ｇ 　　17.6 　　540　 核酸医薬品について物質特許出願と発表
45. <7694> いつも　　　　東証Ｇ 　　17.4 　　660　 ＴｉｋＴｏｋ　Ｓｈｏｐストア支援成果を公表し短期資金が断続的に流入
46. <341A> トヨコー　　　東証Ｇ 　　17.1　　2125　 関越道での試験施工実施で国土強靱化関連の成長株として関心向かう
47. <5125> ファインズ　　東証Ｇ 　　16.9 　　728　 人材紹介のオルプラとＮｅｘｉｌを買収
48. <141A> トライアル　　東証Ｇ 　　16.7　　3130　 人工知能関連
49. <6558> クックビズ　　東証Ｇ 　　16.5 　　804　
50. <4255> ＴＨＥＣＯＯ　東証Ｇ 　　16.4　　2202　

