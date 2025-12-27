

●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】



※12月26日終値の12月19日終値に対する上昇率

（株式分割などを考慮した修正株価で算出）

―― 対象銘柄数：4,323銘柄 ――

（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）



銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ

１. <7138> ＴＯＲＩＣＯ 東証Ｇ 103 487 イーサリアム購入を前倒し

２. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ 66.6 2383

３. <4199> ワンプラ 東証Ｇ 63.4 1338

４. <6217> 津田駒 東証Ｓ 59.4 671 小型タイプの熱可塑性ＣＦＲＰ対応ロボットＡＦＰを開発

５. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ 53.5 1088 フィジカルAI関連

６. <4784> ＧＭＯインタ 東証Ｐ 44.3 1095 生成AI関連

７. <7602> レダックス 東証Ｓ 41.5 184 米フリーダムと合弁設立で基本合意

８. <7923> トーイン 東証Ｓ 38.7 1183 企業支援総合研究所系によるＴＯＢ価格１１８７円にサヤ寄せ

９. <3541> 農業総研 東証Ｇ 33.2 614 ＳＯＭＰＯによるＴＯＢ価格７６７円にサヤ寄せ

10. <2345> クシム 東証Ｓ 31.7 249 仮想通貨関連

11. <6901> 沢藤電 東証Ｓ 29.4 1298 スパークス系による公開買い付け発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ

12. <8746> ｕｎｂａｎｋ 東証Ｓ 28.4 330 仮想通貨関連

13. <4588> オンコリス 東証Ｇ 28.2 1101 『ＯＢＰ－３０１』で富士フイルム傘下と品質契約

14. <1541> 純プラ信託 東証Ｅ 28.1 11670

15. <1674> ＷＴプラチナ 東証Ｅ 25.9 34940

16. <1844> 大盛工業 東証Ｓ 25.2 516 下水道関連

17. <6525> コクサイエレ 東証Ｐ 24.9 5705 前工程装置市場は本格局面入りとして米系証券が格上げ

18. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ 24.7 1230 人工知能関連

19. <6387> サムコ 東証Ｐ 24.3 4735 半導体製造装置関連

20. <6330> 東洋エンジ 東証Ｐ 24.1 2716 レアアース関連

21. <3719> ＡＩストーム 東証Ｓ 22.7 254 人工知能関連

22. <280A> ＴＭＨ 東証Ｇ 22.7 1135 半導体製造装置関連

23. <7409> エアロエッジ 東証Ｇ 22.5 6750

24. <3512> フエルト 東証Ｓ 22.3 769 ＴｏＳＴＮｅＴ－３で３８万１３００株を取得

25. <285A> キオクシア 東証Ｐ 22.2 11415 米マイクロン上場来高値更新でメモリー市況高恩恵期待の資金流入

26. <5707> 東邦鉛 東証Ｐ 21.4 949 銀相場上昇の恩恵で業績改善期待の買いが加速

27. <2323> ｆｏｎｆｕｎ 東証Ｓ 21.0 978 １月２９日を基準日として１株から３株に株式分割へ

28. <5892> ユトリ 東証Ｇ 20.8 2753 アカツキなどとの資本・業務提携を材料視

29. <7042> アクセスＨＤ 東証Ｓ 20.6 719

30. <5724> アサカ理研 東証Ｓ 20.2 2422 レアアース関連

31. <6734> ニューテック 東証Ｓ 20.2 2640 サクサがＴＯＢ

32. <276A> ククレブ 東証Ｇ 20.1 3305 不動産仲介サービスを受注

33. <5240> ｍｏｎｏＡＩ 東証Ｇ 19.8 296 人工知能関連

34. <6629> Ｔホライゾン 東証Ｓ 19.8 1126 高技術を駆使しＡＩ・ロボティクス分野が活躍領域に

35. <4664> ＲＳＣ 東証Ｓ 19.7 1374

36. <462A> ファンディノ 東証Ｇ 19.3 1335 『第２種金融商品取引業』及び『投資運用業』登録準備を強化

37. <3513> イチカワ 東証Ｓ 19.3 2822

38. <2334> イオレ 東証Ｇ 19.2 429 仮想通貨関連

39. <6254> 野村マイクロ 東証Ｐ 19.0 3105 半導体製造装置関連

40. <352A> ロイブ 東証Ｇ 18.5 992 レオス・キャピタルワークスが大量保有報告書を提出

41. <402A> アクセルＨＤ 東証Ｇ 18.2 506 防衛省の「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」を落札

42. <7735> スクリン 東証Ｐ 18.1 15100 前工程市場回復局面入りで米系証券が目標株価上げ

43. <3549> クスリアオキ 東証Ｐ 17.9 4362 記念配当や自社株買いなど好感

44. <130A> ウェリタス 東証Ｇ 17.6 540 核酸医薬品について物質特許出願と発表

45. <7694> いつも 東証Ｇ 17.4 660 ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐストア支援成果を公表し短期資金が断続的に流入

46. <341A> トヨコー 東証Ｇ 17.1 2125 関越道での試験施工実施で国土強靱化関連の成長株として関心向かう

47. <5125> ファインズ 東証Ｇ 16.9 728 人材紹介のオルプラとＮｅｘｉｌを買収

48. <141A> トライアル 東証Ｇ 16.7 3130 人工知能関連

49. <6558> クックビズ 東証Ｇ 16.5 804

50. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ 16.4 2202



