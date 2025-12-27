ロシアの有力紙コメルサントは２６日、プーチン大統領が露軍の占拠するウクライナ南部のザポリージャ原子力発電所について、米露による共同管理を米国と協議していると明らかにしたと報じた。

ウクライナでの和平実現に向けた２０項目の枠組み案で、原発に関してウクライナを含む３か国による共同運営を提案した米国に対し、事実上修正を求めた。

モスクワで２４日に企業関係者らと行った非公開会合で発言した。プーチン氏は、米国が大量の電力を必要とする暗号資産のマイニング（採掘）事業を原発敷地内で行うことに関心を示し、米国主導でウクライナへの電力供給も検討されていると説明したという。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２４日、自国の立場を踏まえた２０項目の枠組み案を公表した際、ロシアを含む共同事業を拒否する意向を示しており、今後の協議で焦点になりそうだ。

米露だけでまとめた当初の２８項目の和平案では、発電された電力をロシアとウクライナで「均等に分配」すると盛り込まれていた。

また、プーチン氏は同じ会合で、ロシアへの割譲を要求しているウクライナ東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）について「我々の土地だ」と語った。ウクライナ軍がドネツク州で今も支配する地域の帰属は議論の対象ではないとして、全域をロシア領とする方針を強調した。プーチン氏は米国が欧州やウクライナと協議した後、和平案の複数の項目で当初の立場から後退した点を「弱さだ」と評し、不満を表明した。