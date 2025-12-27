橋本環奈が特別MCに「クイズ！ドレミファドン！」放送決定 Aぇ! group・なにわ大西流星・齊藤京子ら集結
【モデルプレス＝2025/12/27】フジテレビでは、1月5日19時から『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！50周年の祭典 日本人が歌った名曲＆お宝映像大放出SP』を放送決定。あわせて、音楽クイズに挑戦する出演者が解禁された。
同番組は、世代を問わず家族みんなが楽しめる内容で、40年以上にわたって国民に愛され続ける音楽クイズバラエティー。そして2026年、本番組は1976年の放送開始から50年という大きな節目を迎える。その記念すべき年に放送される今回は、月9ドラマ『ヤンドク！』から主演の橋本環奈が「特別MC」として登場。さらに、フジテレビ系で放送中の人気番組から豪華出演者が一堂に会し、さまざまな音楽クイズに挑戦する、見どころ満載の3時間スペシャルを届ける。
“Mr.ドレミファドン”こと中山秀征と特別MC・橋本の司会のもと、月9ドラマ『ヤンドク！』【1月12日（月）スタート／毎週（月）21時〜】、火9ドラマ『東京P．D． 警視庁広報2係』【1月13日（火）スタート／（火）21時〜】、映画『教場 Reunion／Requiem』【『教場 Reunion』：1月1日（木）Netflix配信／『教場 Requiem』：2月20日（金）劇場公開】、月10ドラマ『夫に間違いありません』【1月5日（月）スタート／毎週（月）22時〜】、土ドラ『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』【1月10日（土）スタート／毎週（土）23時40分〜】、『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』【毎週（日）25時25分〜】、『ミキティダイニング』【毎週（土）11時〜】、『トークィーンズ』【毎週（木）23時〜】、『新しいカギ』【毎週（土）20時〜】、『千鳥の鬼レンチャン』【毎週（日）19時〜】、『ぽかぽか』【毎週（月〜金）11時50分〜】の出演者たちが、チーム対抗戦でクイズバトルを繰り広げる。MC席では、井上清華（フジテレビアナウンサー）がアシスタントとして進行を務める。
『ヤンドク！』チームは、宮世琉弥、内田理央、吉田鋼太郎が登場。『東京P．D． 警視庁広報2係』チームは、福士蒼汰、吉川愛、正名僕蔵が、映画『教場 Reunion／Requiem』チームからは、齊藤京子、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、和田正人が参加する。
『夫に間違いありません』チームは、桜井ユキ、宮沢氷魚に加え、橋本直（銀シャリ）が助っ人として参戦。土ドラ『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』チームは、大西流星（なにわ男子）、平祐奈、そして助っ人として近藤春菜（ハリセンボン）が登場する。
『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』チームはAぇ! groupの正門良規、小島健、佐野晶哉が、『ミキティダイニング』チームは藤本美貴、庄司智春（品川庄司）夫妻が出演する。
さらに『トークィーンズ』チームからは、いとうあさこ、アンミカ、藤田ニコルの3人。『新しいカギ』チームは、あの、秋山寛貴（ハナコ）、菊田竜大（ハナコ）、助っ人・ヒコロヒーの4人体制で参戦。
『千鳥の鬼レンチャン』チームは、水森かおり、徳永ゆうき、池田裕楽（STU48）が参加し、そして『ぽかぽか』チームから番組MCの澤部佑（ハライチ）、岩井勇気（ハライチ）、神田愛花が登場する。
今回は、番組がスタートした1976年から2025年までの名曲の中から、歌い継がれてきた「カラオケ人気ランキング」を年代別に出題。歌唱映像はもちろん、主題歌となったドラマやアニメの名シーンもたっぷり紹介していく。出演者たちによる熾烈な早押し対決は、最後まで勝敗が分からない接戦に。豪華メンバーたちが意外な素顔をのぞかせ、老若男女楽しめる内容が満載の3時間となる。（modelpress編集部）
「50周年ということで、初代の高島さんの映像など、これまでの歴史をまとめていただいて懐かしかったです。放送が始まった1976年というと、僕が小学生のときに番組が始まったんですよ。その番組をやらせていただいているというのは、とても感慨深いです。今回の収録は、新春スペシャルということで、とても豪華なラインナップになっています！各チームが繰り広げる猛烈な戦い、そして『ヤンドク！』から代表で橋本環奈さんが、初めてMCとして参加してくれたのも見どころだと思いますので、楽しみにしていてください！」
「番組に出ると聞いた時、最初は解答者側の気持ちだったんです。でもふたを開けてみたら“橋本さんはMCです”と言われて、“私MCなんだ！”とびっくりしました（笑）。収録はとても面白かったです！MCを務めさせていただいたので、クイズに参加できず“これ答えたい〜！”ってうずうずしていた時間がたくさんありました（笑）。イントロが流れた時の解答者皆さんの瞬発力もすごかったですね。楽しい収録になりましたので、ぜひリアルタイムで見ていただきたいです！そして『ヤンドク！』チームも応援していただけたら嬉しいです（笑）」
MC：中山秀征
特別MC：橋本環奈
進行：井上清華（フジテレビアナウンサー）
【月9『ヤンドク！』チーム】
宮世琉弥、内田理央、吉田鋼太郎
【火9『東京P.D. 警視庁広報2係』チーム】
福士蒼汰、吉川愛、正名僕蔵
【映画『教場 Reunion／Requiem』チーム】
齊藤京子、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、和田正人
【月10『夫に間違いありません』チーム】
桜井ユキ、宮沢氷魚、橋本直（銀シャリ）
【土ドラ『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』チーム】
大西流星（なにわ男子）、平祐奈、近藤春菜（ハリセンボン）
【『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』チーム】
正門良規（Aぇ! group）、小島健（Aぇ! group）、佐野晶哉（Aぇ! group）
【『ミキティダイニング』チーム】
藤本美貴、庄司智春（品川庄司）
【『トークィーンズ』チーム】
いとうあさこ、アンミカ、藤田ニコル
【『新しいカギ』チーム】
あの、秋山寛貴（ハナコ）、菊田竜大（ハナコ）、ヒコロヒー
【『千鳥の鬼レンチャン』チーム】
水森かおり、徳永ゆうき、池田裕楽（STU48）
【『ぽかぽか』チーム】
澤部佑（ハライチ）、岩井勇気（ハライチ）、神田愛花
