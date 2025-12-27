12R²¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¸å¤Î°ãÏÂ´¶¡Ö¤³¤ì»î¹çÁ°¡©¡×¡¡Áê¼ê¤Ï½ý¤À¤é¤±¡Ä¡Èºø³Ð¡É¤µ¤¨Êú¤«¤»¤¿°æ¾å¾°Ìï¤Î°µÅÝ·à
27Æü¤Ë¥Ô¥«¥½¤ÈÂÐÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê122¥Ý¥ó¥É¡¢55.34¥¥í°Ê²¼¡Ë4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬27Æü¤Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£2013Ç¯°ÊÍè¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö4»î¹çÌÜ¡£»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢º£Ç¯¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£3»î¹çÌÜ¤Ï9·î¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¡£3-0È½Äê¾¡¤Á¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¸å¡¢½ý¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î´é¤¬»î¹çÅ¸³«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î14Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÀï¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡£1Ëü6000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢½é²ó¤«¤éÂç´¿À¼¡£°æ¾å¤Ï¥¸¥ã¥Ö¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î¶¯ÂÇ¤òÈò¤±¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£4²ó¤Ë¤Ï¥ï¥ó¥Ä¡¼¡¢·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é¤Î¹¶·â¤âÈäÏª¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤âÅª³Î¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò´éÌÌ¤ËÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡6²ó½ªÈ×¡¢°æ¾å¤¬¶¯Îõ¤Êº¸¥Ü¥Ç¥£3Ï¢È¯¡£Ãå¼Â¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢¾ìÆâ¤â¡Ö¾°Ìï¥³¡¼¥ë¡×¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£7²ó¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¡¢9²ó¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍ¾Íµ¤â¡£½ªÈ×ÆÍÆþ¤Î10²ó¤Ç¤âÂÎ¤ÎÀÚ¤ì¤ÏÁ´¤¯¿ê¤¨¤º¡£ºÇ½ª12²ó¤âÁ´¤¯·ä¤ò¸«¤»¤º¡¢Ä©Àï¼Ô¤ò´°Éõ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°æ¾å¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤â¹Ô¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¡¼¡©¡¡Ã¯¤¬¿ê¤¨¤¿¤Ã¤Æ¡©¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÁª¼ê¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤¹¤´¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÂç¶¶¥¸¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Âç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤â¡Ö¸«»ö¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¿Í¤Ï¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ò¡Ø¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°æ¾å¤È¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Îº¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤ÏÁêÅö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢°æ¾å¤Î¶¯¤µ¤Ë»×¤ï¤ºÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¸å¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï²ñ¸«¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡£¿Ø±Ä¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÃ±½ã¤ËMJ¤è¤ê°æ¾å¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¦Ë¹¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÎÉ¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆMJ¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÊüÁ÷¶É¡ÖMY5¡×¤Î¥·¥í¥é¡¦¥¤¥½¥³¥ïµ¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿»î¹ç¸å¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î´é¤Ï½ý¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡£³Û¡¢ÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¢¤¶¤¬¡£°æ¾å¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿½ý¤Ê¤¯»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤¬Éé¤Ã¤¿½ý¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î°ã¤¤¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¥¬¡¼¥É¸Ç¤á¤Æ¤¹¤é¤³¤Î´é¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤«¡¢ÉÝ¤¤¡×¡Ö¤³¤Î´é¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡¢°æ¾å¾°Ìï¤Î¶²¤í¤·¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¡×¡ÖMJ¤Î¤³¤ó¤Ê´é½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì»î¹çÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤´é¤Ë½ý°ì¤Ä¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ°Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´é¤¬åºÎï¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¤³¦Àï¤Ê¤Î¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¸å¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤Ç»î¹ç½ª¤¨¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï12·î27Æü¤ËÁ°Æü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ß¡¢55.11¥¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£¥Ô¥«¥½¤â54.93¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ï¥Ô¥«¥½¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¡¢¸µ5³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤òÈ´¤¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ÎÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ë¡£ÀïÀÓ¤Ï32ºÐ¤Î°æ¾å¤¬31¾¡¡Ê27KO¡Ë¡¢25ºÐ¤Î¥Ô¥«¥½¤¬32¾¡¡Ê17KO¡Ë1Ê¬¡£¶½¹Ô¤ÏNTT¥É¥³¥â¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ç¹ñÆâÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
